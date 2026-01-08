鄭雨盛、李政宰現身擔任喪主！影帝安聖基明告別式 大咖影星齊聚送前輩

記者王培驊／綜合報導

南韓「國民影帝」安聖基辭世震撼影壇，多位後輩演員近日陸續現身靈堂致哀。包括鄭雨盛、李政宰等人，已親自前往首爾聖母醫院殯儀館弔唁，陪伴這位影壇巨擘走完人生最後一程，而安聖基的正式告別式，將於明（9）日早晨舉行。

鄭雨盛、李政宰已親自前往安聖基靈堂弔唁。（圖／翻攝自韓網）

根據韓國電影界消息，安聖基的告別儀式將於9日上午8時在首爾中區名洞聖堂舉行安魂彌撒，隨後於上午9時舉行電影人告別式。屆時，導演裴昶浩與與安聖基同屬經紀公司的後輩演員鄭雨盛，將以共同葬禮委員身分代表朗讀追悼詞，安聖基長子安多彬則將以家屬代表身分向外界致謝，並進行獻花儀式。

安聖基的告別式將於明（9）日早晨舉行。（圖／翻攝自韓網）

告別式後，安聖基的靈柩將由李政宰、鄭雨盛、李炳憲等多位影壇後輩親自抬棺送行，火化儀式安排於首爾追慕公園進行，最終長眠於京畿道楊平「星之園」。

安聖基的葬禮目前以「電影人葬」最高規格舉行，由申榮均藝術文化基金會與韓國電影演員協會共同主辦，象徵影壇對其一生貢獻的最高敬意。名譽葬禮委員長由影壇前輩申榮均擔任，導演裴昶浩、韓國電影演員協會理事長、申榮均藝術文化基金會代理理事長，以及韓國電影人協會理事長等人，則共同擔任葬禮委員長。

安聖基於1月5日上午9時辭世，享壽74歲。政府亦追贈金冠文化勳章，表彰他對韓國電影長達近70年的貢獻。安聖基1957年以童星身分出演金綺泳導演作品《10代的反抗》，之後陸續演出《曼陀羅》、《特警冤家》等經典作品，一生累積超過170部電影，憑藉精湛演技與正直品行，成為韓國影史中備受尊敬的代表人物。

