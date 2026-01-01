鄭韓玩自拍 與卓揆簡單寒暄

總統府1日舉行2026年元旦升旗典禮，賴清德總統、副總統蕭美琴與5院院長齊唱國歌。賴手拿小國旗進場時向立法院長韓國瑜握手致意，韓也熱情祝福「新年快樂」。不過，賴和國民黨主席鄭麗文因位子相隔較遠，兩人零互動。韓、鄭還開心玩自拍，韓形容鄭「像白雪公主一樣」，鄭則笑回「我會樂一整年啊！」

台北昨天清早下著細雨，氣溫偏低，許多民眾都穿著雨衣到總統府前廣場參加升旗典禮。行政院長卓榮泰與韓國瑜等5院正副院長，清晨5時50分左右就定位；賴清德進場時與站在第一排的卓榮泰和韓國瑜等人分別握手。

鄭麗文昨以國民黨主席身分參加，是民國105年民進黨執政以來，第一位正式出席總統府前元旦升旗典禮的國民黨主席；她戴著國旗圍巾站在後排，賴清德向群眾揮手時，一度看向鄭麗文的方向，但兩人並無互動。

典禮結束後，鄭麗文還與韓國瑜玩起自拍。鄭麗文透露，遇到韓國瑜大家都很開心，韓看到她第一句話就說，「主席妳像白雪公主一樣」，鄭笑稱元旦一大早就聽到有人說自己是白雪公主，「我會樂一整年啊！」

有媒體捕捉到賴總統與5院院長握手致意後，一度朝著鄭麗文所在方向揮手。對此，鄭麗文事後受訪表示，她並沒有看到賴朝她揮手，且賴與5院院長握完手便回到自己的位置，雙方之間沒有任何交流。媒體詢問是否會希望與賴總統有些互動， 她說「順其自然就好」。

不過，鄭麗文透露，在跟韓國瑜步入會場時，有遇到卓榮泰，並與卓榮泰及韓國瑜一同從總統府走向前方廣場，媒體詢問「是否有與卓榮泰交談？」鄭麗文回答「沒有，我們只有簡單寒暄而已」。