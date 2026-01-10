鄭麗君主持國土安全政策會報

行政院副院長鄭麗君在主持第16次國土安全政策會報。（圖：行政院提供）

行政院副院長鄭麗君在主持第十六次國土安全政策會報，聚焦於關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統的建設規劃以及二○二五城鎮韌性演習觀察和改進措施。她表示，面對灰色地帶衝突、戰災風險和新型威脅，政府將持續加強關鍵基礎設施的防護韌性，建立更完善的無人機區域聯防體系。同時，通過積極參與多項演練，推動關鍵基礎設施與地方政府及相關支援的整體運作機制，以應對突發狀況，確保社會和人民生活的穩定。

會議開始之前，鄭麗君頒獎表揚在二○二五城鎮韌性演習中表現傑出的單位和個人。她感謝他們的辛勤付出，也向所有主管機關致謝。在致詞時，她提到，今年共涉及三十五個關鍵基礎設施和十一個縣市，克服種種困難完成演練任務，並對各方努力所達成的進步表示充分肯定。

她進一步指出，此次演習提供了豐富的實際操作經驗，有助於應對灰色地帶衝突、平戰轉換及戰時情境。通過演習，驗證關鍵基礎設施是否具備營運韌性，同時檢視中央與地方政府之間的合作及關鍵基礎設施軍民協調能力。此次演習成果卓越，並在結束後仍持續進行檢討改進。

鄭麗君強調，為實現韌性臺灣，政府在面臨重大危機或天災時必須確保正常運作。賴總統曾在去年的全社會防衛韌性委員會會議中提到，未來要更加整合跨部會資源，不斷精進策略，以鞏固防衛韌性的穩健基礎。在過去一年中，包括保二警力進駐重要基礎設施、保全聯合協作，以及無腳本演練，都已逐步形成完整的韌性防護體系。

在聽取關鍵基礎設施無人機聯防反制系統規劃報告後，她提到，由於近期中國軍事演習及全球地緣政治的變化，臺灣需要為可能出現的新型灰色地帶衝突做好準備，例如無人機侵擾等潛在威脅。她要求各部門制定詳細應對計畫，確保實際操作有效落地，並通過演練來進一步提升整體能力，以實現更周全的韌性準備。

針對二○二五城鎮韌性演習報告，鄭麗君特別提到去年城鎮韌性演習與國防部全民防衛動員署聯手進行的動員演習。在灰色地帶衝突情境中，有效檢驗了關鍵基礎設施抵禦戰災及地方政府合作能力。她感謝國土安全辦公室及相關主管部會的付出，顯示出政府在應對危機的能力正在不斷提升。

鄭麗君表示，本次報告的多元防護、自救以及外部支援等計畫需全力落實。她要求各部門密切關注新增設施並協助制定安全防護計劃。同時，她呼籲經濟部和金管會從既有案例出發，延伸制定指引以協助民間企業提升營運韌性。

鄭麗君提到，去年發生的台北車站及南西商圈隨機襲擊事件，儘管是單一暴力攻擊，但她警告未來可能出現更具威脅性的系統性攻擊。因此，各級政府必須以最謹慎態度審視應變措施，加強從暴力攻擊到反恐應變的整體指揮與處理能力。