鄭麗君主持永續長會議 政府帶頭示範發展光電 會議四大重點一次看

環境部昨（27）日召開「政府永續長聯盟論壇」，行政院副院長鄭麗君以聯盟永續長的身分親自出席，經濟部、環境部與內政部等部會也於現場進行跨部會經驗交流。本次永續長論壇主要聚焦四大方向。

方向一：推動太陽光電 屋頂光電新制8月上路

鄭麗君強調，光電是2050淨零轉型的關鍵，並向現場永續長們交付了第一項「回家作業」：加速太陽光電設置。政府與國營事業等公部門將扮演領頭羊，預估光是公部門屋頂型光電的潛在發電量就可超過1GW。此外，今年8月起，新建建築屋頂面積達1000平方公尺者，將強制要求增設太陽光電設備。

多個環保團體日前才發出聲明，呼籲行政院務必要讓延宕多年的《建物光電設備標準》正式施行。綠色公民行動聯盟研究員劉如意表示，中央已經給出明確回應與確切時程，相關團體也較放心。她建議，在8月正式上路前，政府應積極舉辦溝通說明會，邀集一般民眾、物業管理公司與系統開發商參與，面對面釐清執行疑慮。

除了屋頂光電，內政部也預計推動立面型光電（BIPV）。目前立面光電採鼓勵性質，尚未納入強制規範，行政院已選定環境部大樓作為首座公部門示範點。

環境部長彭啓明表示，未來環境部的正門口能看見太陽光電板，但它不會反射光線造成困擾，反而外層會有一層膜，加上彩繪與裝置藝術。內政部次長董建宏則指出，目前正盤點全台公有建築、大學及中小學的牆面空間，由於立面設置還要考量太陽射角，相關的潛力評估結果預計於今年上半年出爐。

方向二：近零碳建築計畫 老宅也鼓勵加裝光電

內政部去年提出「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，目標在2050年達成100%新建建築物及85%既有建築物成為近零碳建築。近零碳建築的建築能效高，可節省50%的能源、再結合使用再生能源，可逐步抵銷建築營運排放的碳量至接近碳中和。

近零碳建築的目標如何實行？內政部建築研究所組長羅時麒介紹，計畫包括擴大建築能效，另有老宅延壽達到以修代拆的減碳效果，並搭配增設屋頂或立面型太陽光電，利用產生的電力增加收益或供公共設施使用，最後是開設相關課程培育建築綠領人才。

方向三：深度節能成效與綠色採購 公部門帶頭做示範

環境部綜合規劃司長洪淑幸報告，2024至2025年行政機關透過「深度節能診斷」，針對照明與空調系統進行優化，已達成5%的節能率，減少4091噸二氧化碳當量，節省電費高達4559萬元。

環境部目前已與國防部空軍司令部、國立公共資訊圖書館跨部會合作，依不同場域特性量身打造改善策略，且從硬體汰換轉向系統性優化，達成更長遠的減碳效益。

能源技術服務業（ESCO）的公私協力也是聯盟未來的發展方向。環境部引介東元電機透過ESCO模式與慈濟醫療體系及台水公司進行專案合作。東元電機總經理陳恆偉現場展示慈濟醫院的案例，在不干擾醫療運作的條件下，針對空調與電力系統精準調控，預估年省千萬度電；與台水合作則須在確保供水穩定前提下，導入高效率馬達提升抽水機組效能。

此外，資源循環署副署長劉怡焜表示，預計今年第一季會公告實施「循環產品及循環服務推動作業要點」草案，第一批將公告紡織品、塑膠類、玻璃容器、循環服務四類循環技術的規格，確認循環標誌的規則與申請方式。循環服務則由公部門率先推動資訊設備與辦公傢俱的「以租代買」模式，透過租賃服務取代傳統購置，確保產品在生命週期結束後能有效進入回收循環系統。

方向四：廢棄物管理參考日本經驗 提升防災韌性

環管署署長顏旭明表示，未來將逐步擴大設立掩埋場防災裝置。他現場分享「垃圾百岳」的形成原因與應對措施，並展示部分掩埋場導入AI智能監控（偵熱、偵煙）與消防設施改善，縮短火災撲滅時間。

顏旭明也指出，去年馬太鞍洪災產生的淤泥與廢棄物高達80多萬噸，環管署正規劃全循環災害管理、參考日本經驗訂定「災後廢棄物管理指引」，讓災後廢棄物從基礎的快速清除轉向韌性管理，例如在每個村里盤點600立方公尺量能的一次暫置場，再轉送既有掩埋場，並規範堆置高度與防火間距。

永續長聯盟自2024年啟動，邀集中央與地方政府的副首長擔任永續長，攜手推動國家永續發展，邁向2050淨零轉型。綜理相關業務的環境部綜合規劃司長洪淑幸表示，聯盟第一階段的工作為人員的基礎知識培能，透過舉辦大型論壇與線上培訓，提升公務體系的永續行動力。至於下一階段，各部會今年將按照永續長鄭麗君提出的課題辦理工作，明（2027）年規劃請各永續長提出執行成果，並由委員分組評比。