鄭麗君今晚赴美簽台美貿易協定 行政院：秉持4原則、沒黑箱

台美對等貿易協定（ART）可望在本週簽署，傳出鄭麗君今晚將再赴華府，與美國貿易代表署（USTR）磋商。行政院發言人李慧芝表示，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題。

李慧芝表示，行政院鄭麗君副院長以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則。

李慧芝指出，而任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

