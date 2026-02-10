鄭麗君今晚赴美簽署台美關稅協定 農曆年前揭曉降稅清單

行政院副院長鄭麗君（圖）預計在今晚訪美簽署台美關稅貿易協定（ART）。（圖／黃耀徵攝）

行政院副院長鄭麗君今（10）日表示，台美雙方針對關稅投資已設定「15％不疊加」，後續只差正式簽署「台美對等貿易協定（ART）」就算是完成完整談判流程。消息人士指出，今晚鄭麗君將再度赴美正式簽署ART，等於達成總統賴清德目標「農曆年前正式簽妥台美對等貿易協定」。

傳總統賴清德（圖）要求農曆年前簽妥台美關稅貿易協定（ART）目標有望達陣。（圖／黃耀徵攝）

台美關稅近期談判有成，雙方簽署備忘錄MOU載明，我方輸美多數商品關稅由原本的20%下調至15%，確保與日本、韓國等競爭對手享有同等待遇，另外半導體及其衍生品等也符合「232條款」，維持「最優惠」待遇。而為維護談判成果，我方經濟部也實施「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」措施，防止對岸貨品經台灣「洗產地」規避美國關稅，以確保「台灣製造（MIT）」信用價值。

廣告 廣告

閣揆卓榮泰（圖）非常關注台美關稅貿易協定（ART）談判進程。（圖／侯世駿攝）

據了解，今晚鄭麗君將赴美方完整簽署協定，等協定完成簽署後會在農曆年前12日或13日對外說明，也不排除在美國直接就近舉行記者會揭露完整內容，屆時市場開放、降稅清單都將一次揭曉。

政院人士對此強調，鄭麗君其實上個月20日就在政院召開「臺美關稅談判說明記者會」清楚說明，近日即將完成簽署「臺美對等貿易協定」後，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成就會立刻對外報告完整內容，也將依照《條約締結法》規定將協議送交立法院審議。

政院發言人李慧芝稍早則重申，鄭麗君以及談判團隊一直為台美對等貿易協定簽署做準備，已聽到外界有聲浪擔心農產品大舉開放，但涉及食品的討論其實都基於透明化的科學與國際標準，務必確保民眾健康，也不存在謠傳的「黑箱」問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向社會說明。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品

中國黑診所扎針「放血療法」稱排邪氣 地面一灘血泊好駭人

北捷被逼讓座踹飛老婦！Fumi阿姨裁定出爐「罰鍰金額」曝