鄭麗君今晚赴美簽署台美關稅 李慧芝強調4大原則 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

台美關稅談判達成協議，傳出行政院副院長鄭麗君今（10）日晚間就要搭機赴美簽署。對此，行政院發言人李慧芝表示，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題。

針對外界關心台美經貿談判的進度，李慧芝表示，鄭麗君及談判團隊持續為台美對等貿易協定（ART）的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」4大原則。

廣告 廣告

外傳台美對等貿易協定確定本周內完成簽署，李慧芝也證實鄭麗君等人今晚再赴美完成最後談判，俟雙方完成協定文本簽署將在美國召開記者會說明。

行政院指出，由於ART簽署的內容涵蓋關稅削減、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障及環境保護等多重面向，關稅調降原則優先選擇我國不生產且無替代性、具產業互補性、能協助減少國內進口成本的產品。非關稅貿易障礙部分，則針對農產品、標準透明化、環境及勞動權益，我方堅持依照科學證據與國際經貿規範進行商談，在醫藥品審查流程上，我方尋求優化審查以利國人健康，但不退縮於核心安全標準。

李慧芝也強調，而任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

照片來源：行政院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

在地設計師繪製慶安宮媽祖看板 童子瑋：三代同祝基隆行大運

指民眾黨錯比台日憲政體制 陳冠廷批鬧劇：誰沒有勇氣自有公論

【文章轉載請註明出處】