鄭麗君今晚赴美簽署「台美關稅協定」？行政院回應了

即時中心／温芸萱報導

台美關稅談判底定，雙方對等關稅調降至15％，不疊加，而外界對談判進度也依值持續關心。對此，行政院發言人李慧芝今（10）日表示，行政院副院長鄭麗君以及談判團隊始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

有關外界關心台美經貿談判進度，李慧芝今日表示，鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則。



李慧芝強調，而任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

