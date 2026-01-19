鄭麗君今說明台美關稅 藍委：實質審查

赴美談判關稅的行政院副院長鄭麗君（左）、政務委員楊珍妮（右二）昨晨返台，行政院長卓榮泰（左二）親往接機。記者黃仲明／攝影

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判昨天清晨返台，她在桃園機場表示，經過這一次跟美國磋商供應鏈的合作，證明台灣人的努力，台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，充分感受到世界看好台灣、需要台灣。行政院長卓榮泰昨親接機，兩人今天上午將在行政院舉行記者會，說明台美關稅談判相關事宜。

賴清德總統昨天兩度在臉書發文，並在總統府接見模範公務員時表示，感謝鄭麗君與談判團隊沒日沒夜、全力以赴，以及執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，為台灣爭取到與美國主要盟友同等待遇，讓台灣在國際變局中爭取最佳競爭位置。他並轉發卓榮泰臉書說，「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家」，政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進。

不過，台美關稅談判出爐，各界仍憂心後續衝擊。國民黨立法院黨團書記長羅智強批評賴政府，拿十五兆元「德公移山」還喜孜孜，「台灣模式」恐成「外移模式」，應提出影響評估報告，民眾黨團也表贊同。台美關稅相關協議送立法院後，未來適用「條約締結法」審查，立法院副院長江啟臣說，屆時將實質審查，這並非要反對，而是要給我方跟美方洽簽的「底氣」。

國民黨立委王鴻薇直呼，我國投資金額看起來跟日韓差不多，但彼此ＧＤＰ不一樣，日本投資金額在ＧＤＰ占比百分之十二點八、韓國百分之十九點四，我國卻達百分之六十二點五，這當然是「掏空台灣」。國民黨立委賴士葆更批評，不只要投資美國五千億美元，還將使眾多半導體產業鏈、人才出走。

卓榮泰表示，台美關稅貿易協定談判過程非常辛苦，鄭麗君已數次往返台美，這次獲得實質且有意義的進展和結果，談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全四大目標，完成賴清德總統跟國人交付的責任。

鄭麗君透露，雖然她跟政務委員楊珍妮是談判團代表，但談判團隊就是整個政府，談判小組除了談判代表外，還有各部會代表，從總統、副總統、行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長到行政院秘書長，開了無數次決策會議擬定策略，讓談判團有總體的方針跟方向；在所有的跨部會努力之下，每一次在前線談判時，總統跟行政院長都是無時差在台灣陪同，隨時可以打電話請示、解決問題，是整個政府一起努力走到這一步。

鄭麗君表示，已和美國商務部先簽署了投資合作備忘錄（ＭＯＵ），數周後簽署台美對等貿易協議，這兩份協議都簽完，就完成最後一哩路。

據了解，今天記者會上，鄭麗君將整體說明關稅談判過程與結果，楊珍妮則會談到貿易協定狀況，經濟部長龔明鑫 將提及產業衝擊，但相關細節及開放市場議題，預計將在台美簽署對等貿易協議時向外界報告。

