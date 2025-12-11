鄭麗君代替主持院會！卓榮泰健康狀況受矚 行政院：臨時有要公才缺席

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院今（11）日召開院會，值得注意的是，今天會議是由副院長鄭麗君代為主持，院長卓榮泰並未出席，且院長在週一也突然取消行程，甚至週二被發現聲音沙啞，媒體關切其身體狀況。對此，行政院發言人李慧芝回應，院長因臨時有要公，才請副院長主持院會。

行政院發言人李慧芝表示，院長因臨時有要公，才請副院長主持院會。（資料照）

行政院會後舉辦記者會。媒體詢問，院長在週二出席行程時，被發現聲音沙啞，今天也缺席院會，是否因健康出狀況？李慧芝回應，謝謝關心院長，院長今天另有要公，所以沒有參與院會，由副院長代為主持。

此外，媒體也進一步問道，院長在週一下午也取消公開行程，今天也缺席一週之中最重要的行政院會，是否為憲政史上院長第一次沒主持院會？不過，李慧芝僅再次重申，今天院長是臨時另有要公，所以才請副院長主持院會。

今天行政院會由副院長鄭麗君代為主持。（行政院提供）

