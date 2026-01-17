鄭麗君再被點名選台北 蔣萬安回應了

▲綠營選2026台北人選未定，台北市長蔣萬安仍不敢輕忽。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%，且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠，政府也承諾將協助台灣企業出資投資美國2500億美元。綠營選2026台北人選未定，行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君近期再度被點名選台北市，台北市長蔣萬安今（17）日表示，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷的進步，照顧好每一位市民朋友。

蔣萬安今日上午出席「115年臺北隊策勵營」活動，並於會前受訪。媒體問北市議長戴錫欽表示，如果綠營派卓榮泰或是鄭麗君出戰北市，蔣萬安挑戰連任必須小心應對？蔣萬安回應表示。現在離選舉還有很長一段時間，他們就是專注在施政。今天也是台北隊一年一度的策略營，透過一整天跨局處大家共同的討論，打破框架，聚焦議題，引起共識，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷的進步，照顧好每一位市民朋友。

廣告 廣告

針對台美關稅底定，但個農漁業的部分目前都還沒有放榜，會不會覺得有蓋牌的原因？蔣萬安表示，去年他就有公開呼籲，希望中央政府能夠對於關稅的進度定期的向國人及立法院報告，因為民眾有知道的權利，那因為這攸關每一位勞工朋友的生計。現在歷經一年的談判之後，希望中央政府能夠完整清楚地向國人來做一個說明。

針對在野黨提出了新興預算動支案，包括TPASS預算，政院是否應該支持？蔣萬安回應說，樂見立法院以民生優先來進行預算的審查，那行政院還是要積極地和立法院來溝通。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台美關稅拍板15%！中警告「一切後果美方承擔」 外交部回應了

台美關稅拍板15%！中警告「一切後果美方承擔」 陸委會回應了

關稅15%！半導體產能40%轉移至美 民眾黨：反對無底線掏空台灣