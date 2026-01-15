鄭麗君再赴美磋商實體關稅！會後宣布共識內容 行政院曝4項目標

行政院副院長鄭麗君與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，於昨晚赴美進行第六輪實體磋商。（鏡報李鍾泉）

台美關稅日前傳出將有重大進展，外傳台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，同時台積電也承諾增加投資設廠。行政院台美經貿工作小組稱，行政院副院長鄭麗君與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，於昨晚赴美進行第六輪實體磋商，此行有4項談判目標。

行政院台美經貿工作小組今（15日）指出，鄭麗君與楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於明（14日）晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。此行有4項談判目標，包含：首先，對等對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇。

台美經貿小組表示，第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。此次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，台美經貿小組指出，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

