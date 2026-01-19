鄭麗君凱旋歸國自曝「飛機上睡不著」 台美15％關稅歸功政府、感謝賴卓

行政院副院長鄭麗君今凱旋歸國，並自曝知道行政院長卓榮泰要接機，她在飛機上都睡不著覺。（圖／鄒保祥攝）

行政院長卓榮泰今天（19日）親自前往桃園國際機場迎接行政院副院長鄭麗君領軍的關稅談判團，特意獻上印有台美國旗的蝴蝶蘭表示祝福。鄭麗君致詞時表示，自己在飛機上才知道卓榮泰要接機，她在飛機上都睡不著覺，一方面不好意思，另方面非常感動；經過此次與美國磋商，也證明一件事，「台灣人的努力、台灣人的技術跟產業是世界關鍵力量。」

鄭麗君透露，自己在飛機上才知道卓榮泰要接機，她在飛機上都睡不著覺，一方面不好意思，另方面非常感動，卓榮泰用行動為團隊同仁打氣；鄭指出，他要感謝卓榮泰在談盤過程給予最大支持與信任，她到華府第一個訊息就是卓問她是否平安抵達並給予加油，今天又有接機鼓勵。

鄭麗君表示，談判團隊就是整個政府，還有各部會代表，總統賴清德、副總統蕭美琴、卓榮泰到3位秘書長，開了無數次會議，讓團隊有談判總體方針跟方向，所有跨部會努力下走到關鍵一步，每次前線談判時，賴、卓都是無時差，隨時可以打電話回來請示解決問題，政府大家一起努力走到這裡。

鄭麗君提到，今天要跟國人報告此行總結會議，確認台灣取得對等關稅15%不疊加，逆差國中最優惠待遇，這是談判階段性結果，跟商務部簽署投資MOU，跟美國貿易代表署了解，數週後簽署台美對等貿易協議，簽署完就完成最後一哩路，詳細內容週二院長會開正式記者會跟國人報告。

鄭麗君強調，經過此次與美國磋商，證明一件事，「台灣人的努力、台灣人的技術跟產業是世界關鍵力量，世界看好台灣、需要台灣」，政府會持續擴大投資，產業根基更深更廣，支持產業在國際上有實力延伸擴展，壯大台灣更自信走向世界。



