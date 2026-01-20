鄭麗君出戰台北市長？本尊笑回一句耐人尋味

▲行政院副院長鄭麗君說明台美對等關稅及相關談判成果。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 2026年底縣市長選戰逐漸升溫，台北市長布局成為政壇焦點，民進黨方面，目前僅壯闊台灣聯盟理事長吳怡農公開表態有意參選，但黨內對人選仍傳出不同聲音，究竟由誰出馬挑戰現任市長蔣萬安，引發外界高度關注。針對頻頻被外界點名出線的行政院副院長鄭麗君，本尊今（20）日也直球回應相關討論。

行政院今日上午9時召開「台美關稅談判說明記者會」，包括院長卓榮泰、秘書長張惇涵，以及主責談判的副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮等人都一同出席，說明台美對等關稅及相關談判成果。

針對採購部分，鄭麗君表示，原則上是以國營事業對美既有的採購計劃為主進行磋商，排除了民間的採購；至於所謂的2個承諾，包括2500億自主投資以及2500億融資，兩者性質不同、主體不同，不相加。

鄭麗君指出，沒有所謂差額補足的問題，沒有這樣的條款在MOU裡面，因為這都是台灣模式基於支持產業，她進一步說明，我國跟日韓不同，日韓是出資給美國並且還有獲利的分擔，而台美目的是在合作打造供應鏈，不適合採用日韓模式。

鄭麗君直言，提出台灣模式是要能夠台美合作，創造我國企業願意且在美國有利的投資環境，才有可能共同打造供應鏈，所以都是以產業自主支持產業為基本原則，沒有所謂補足差額的條款。

話鋒一轉，面對在台北市長提名戰的呼聲非常高，鄭麗君則是露出一抹微笑表示，這是考古題了，並自嘲這題她已經回應10幾年，而過去她的所有回答都算數，鄭麗君強調：「我是一個做什麼、說什麼，說什麼、做什麼的人。」

