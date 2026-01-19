鄭麗君北市長呼聲高！民進黨團拋國際視野標準：北市不能再停滯不前

記者盧素梅／台北報導

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方確認稅率為15%不疊加，且獲得半導體及其衍生品等232關稅取得最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定，支持她參選台北市長的聲浪再起。對此，民進黨立法院黨團今（19）日表示，民進黨一定會提出最有勝算的人選，這一點不用擔心，也可以理解社會期待一個有決斷能力，又能夠反映出台北市國際都市治理能力的人選。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，對於鄭麗君被點名選台北市長，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨一定會提出最有勝算的人選，這一點不用擔心，也可以理解社會期待一個有決斷能力，又能夠反映出台北市國際都市治理能力的人選。



身為選對會成員的黨團書記長陳培瑜表示，知道大家都非常關心台北市、桃園市的市長選舉候選人名單還沒出爐，選對會持續在討論，請大家再給我們一些時間。



陳培瑜也指出，她非常認同台北市是一個要面對國際的城市，除了有中國這個敵人之外，其實大部分民主國家都很樂意到台北來跟台灣做朋友，所以當然希望市長是一個有能力向國際對話、討論，甚至做非常多交流、實質促進台北進步的人，不像這幾年感覺台北停滯不前。



陳培瑜表示，非常期待在選對會討論後，可以提出一個大家都覺得很棒的名單。她知道非常多立委、行政院長、行政院副院長都有被點名，所有的點名都代表人民對他們的肯定，相信他們也都很開心，但是還是請給我們一些時間，等人選出爐之後，一定會第一時間跟大家報告。

