鄭麗君參戰台北市長？ 陳培瑜：再給選對會一點時間討論

行政院副院長鄭麗君這次負責台美關稅談判表現獲綠營肯定，代表民進黨參選台北市長的呼聲再起，對此立法院民進黨團今(19)日召開記者會做時事回應時，同時身兼民進黨選對會成員的黨團書記長陳培瑜表示，包括立委、行政院正副院長都被點名參戰台北市長，這都是人民對他們的肯定，選對會都在持續討論，希望大家再給我們一點時間。

陳培瑜表示，台北市一個要面對國際的城市，大部分的民主國家都很樂意到台北來跟台灣做朋友，所以民進黨當然希望市長是一個有能力面向國際做對話、討論，甚至做非常多交流、實質促進台北進步的人，不像這幾年真的感覺台北停滯不前。

她說，非常期待在選對會的討論後，可以提出一個大家都覺得很棒的名單，包含立委、行政院正副院長都有被點名，這都代表是人民對他們的肯定，但是還是請給我們一些時間，等人選出爐之後，一定會第一時間跟大家報告。

