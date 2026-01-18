鄭麗君參選台北市長？吳思瑤：超大亮點！舉雙手雙腳贊成

民進黨立委吳思瑤出席民進黨「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。楊亞璇攝



台美對等關稅達共識，確定關稅15%不疊加，負責關稅談判的行政院副院長鄭麗君被點名參選2026台北市長。民進黨立委吳思瑤今（1/18）指出，鄭麗君如果參選，絕對是一個超級大的亮點，鄭麗君不論擺在哪一個位子，絕對都會表現得100分，若台北市民有這個福氣，「我當然舉雙手雙腳都贊成」。

吳思瑤今天下午與愛犬ZAZA一同現身，出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，吳思瑤表示，鄭麗君這一次在關稅談判立下大功，如果參選，這絕對是一個超級大的亮點，也是超級大的爆點。

吳思瑤說，看到社群上討論鄭麗君角逐台北市長的聲量越來越高，但是也有另外一派，大家覺得說是不是國家級的人才還是留在行政團隊比較好，社群上大家也討論得非常的熱情。

吳思瑤指出，自己的看法是，鄭麗君不論擺在哪一個位子，絕對都會表現得100分，如果可望來投入首都市長的選舉，「我當然覺得舉雙手雙腳都贊成。」

吳思瑤說，看看陳其邁在高雄市長的亮眼表現，他之前也擔任過行政院副院長，有中央、且是跨部會整合政策的能力，反映在他市政的治理上，就是強強聯手，好上加好，如果鄭麗君能夠參選，「台北市民有這個福氣，我當然舉雙手雙腳都贊成，而且站在姐妹的角度，如果麗君姐姐願意say yes，那思瑤妹妹我們已經就戰鬥位置，全力來幫忙。」

