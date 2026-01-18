鄭麗君參選台北市長？吳思瑤：超級大亮點當然贊成

（中央社記者葉素萍台北18日電）台美關稅協議敲定，負責談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被視為參選台北市長熱門人選。民進黨立委吳思瑤今天說，鄭麗君不論擺在哪一個位子，都會表現一百分，若參選台北市長絕對是超級大亮點，當然舉雙手雙腳贊成。

吳思瑤今天出席2026信賴汪汪喵喵嘉年華會，她在場外受訪指出，鄭麗君在關稅談判立大功，若參選台北市長絕對是超級大亮點、大爆點，社群討論鄭麗君角逐台北市長聲量越來越高，但也有另一派覺得，國家級人才應該留在行政團隊比較好。

廣告 廣告

吳思瑤表示，鄭麗君不論擺在哪個位子，都會表現一百分，若有望投入首都市長選舉，她當然是舉雙手雙腳贊成；如果鄭麗君點頭答應，台北市民有這個福氣的話，「我們已經就戰鬥位置全力來幫忙」。

媒體也問到，中天記者林宸佑遭依涉犯國安法等罪羈押禁見，有民眾黨立委聲援中天記者。吳思瑤說，司法案件核心在證據、而不是政治，請民眾黨的人要自制，就讓檢方好好就事實去釐清，不要急切操作民粹或者是輿論辦案。

吳思瑤指出，國安案件非常敏感，希望大家給司法辦案人員獨立空間，政治人物請自制，不要發動這些莫須有的、政治介入司法的老戲碼。

媒體還問到，民進黨立法院黨團總召柯建銘可能不再續任黨團幹部。吳思瑤說，柯建銘此前參加施明德紀念活動時，說他的任期就到這一屆立委，她很難想像沒有柯建銘的國會，但不分區有任期制度，柯建銘的立委任期是在這一屆結束。

至於黨團幹部，吳思瑤說，循往例會期末都會徵詢黨團成員有沒有人想要出來承擔責任，新會期的幹部還在進行徵詢，黨內的民主、黨內的程序都會持續往前走。（編輯；林克倫、楊蘭軒）1150118