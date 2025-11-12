鄭麗君參選台北市長？吳怡農：有意者快表態

▲吳怡農今表示，他公開邀請有意參選者，盡早表態，「讓我們公平競爭」。（圖／吳怡農辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨要派誰參戰明年台北市長選戰，對決市長蔣萬安，備受矚目。對於行政院副院長鄭麗君等人呼聲高，表態角逐的「壯闊台灣」創辦人吳怡農今（12）日表示，他公開邀請有意參選者，盡早表態，「讓我們公平競爭」，他也透露，他目前在做一系列民調，將提供給黨中央參考。

民進黨2026地方大選提名如火如荼展開，在台北部分，除了吳怡農表態參選外，綠委王世堅、鄭麗君、社民黨台北市議員苗博雅等人呼聲高。

廣告 廣告

對此，吳怡農表示，若更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，他都非常樂見，「我公開邀請，有志向的人，跟我一樣，儘早表態、宣布爭取，讓我們公平競爭，透過民調的方式，找到我們最強的候選人」。

吳怡農說，他正在做一系列的民調以及面對面的客廳會，來反應台北市民對未來真正的期待，也讓黨內徵召過程，有更多的資料和數據參考。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鳳凰颱風重創蘇澳！綠宜蘭黨部：急需人力支援、物資協助

林佳龍、吳釗燮被爆惡鬥！國安會急撇：溝通合作緊密

影／盼重現台南光榮！陳亭妃登記參選：用行動證明我是最強母雞