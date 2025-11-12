鄭麗君參選台北市長？吳怡農：有意者快表態
[NOWnews今日新聞] 民進黨要派誰參戰明年台北市長選戰，對決市長蔣萬安，備受矚目。對於行政院副院長鄭麗君等人呼聲高，表態角逐的「壯闊台灣」創辦人吳怡農今（12）日表示，他公開邀請有意參選者，盡早表態，「讓我們公平競爭」，他也透露，他目前在做一系列民調，將提供給黨中央參考。
民進黨2026地方大選提名如火如荼展開，在台北部分，除了吳怡農表態參選外，綠委王世堅、鄭麗君、社民黨台北市議員苗博雅等人呼聲高。
對此，吳怡農表示，若更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，他都非常樂見，「我公開邀請，有志向的人，跟我一樣，儘早表態、宣布爭取，讓我們公平競爭，透過民調的方式，找到我們最強的候選人」。
吳怡農說，他正在做一系列的民調以及面對面的客廳會，來反應台北市民對未來真正的期待，也讓黨內徵召過程，有更多的資料和數據參考。
外貿協會連兩地開展，加勒比海的「臺露夥伴關係商展」與中美洲規模最大的「瓜地馬拉五金建材展」臺灣館，不只是把產品帶出去，更把「解決方案」與「在地合作」接進來。前者用智慧農業、綠能與文化交流，回應島國的氣候韌性與民生需求；後者則以國家館整合製造與綠能優勢，直指供應鏈在地化與投資落地。用展場串起人脈、商機與政策紅利，讓「看見臺灣」變成「選用臺灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
