鄭麗君可選台北市？郭正亮：這是較順的安排

▲行政院副院長鄭麗君近期參選台北市長的呼聲高。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 年底將舉行地方首長大選，民進黨的台北市長人選仍未定，近期紛紛出現行政院副院長鄭麗君、101董座賈永婕出來選的聲浪。對此，前立委郭正亮昨（26）日表示，如果不是鄭麗君，而是行政院長卓榮泰出來參選，鄭麗君就要代理院長，但她可能還沒準備好，因此推派鄭麗君會是比較順的安排。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，鄭麗君還沒處理完關稅、進口相關事宜，民進黨知道不會是立委王世堅或吳思瑤參選台北市長，但可能會去「勉強」鄭麗君，而鄭麗君若是要宣布參選市長，時間點可能會是在過完年。

郭正亮認為，前民眾黨主席柯文哲2014年參選台北市長時，拖到快5月才宣布，所以民進黨不急，反正必輸，什麼時候宣布都一樣。

郭正亮指出，民進黨推出行政院長卓榮泰，作為副院長的鄭麗君就要擔任代理院長，並且接受在野立委們的質詢，但總質詢並不容易，不認為鄭麗君準備好了。

郭正亮更斷言，鄭麗君的競選能力弱，相較之下，競選連任的現任市長蔣萬安的競選能力則非常強，且還越來越強，有進軍中央的架式，所以他覺得民進黨不會認為台北市有任何贏面。

