「鄭麗君台美關稅談判留下極大隱憂」 郭正亮警告：等於從台灣搬錢到美國

台美關稅最終敲定降至15%，且不再疊加，半導體及其衍生產品也獲得232條款的最優惠待遇。 行政院今（20）日召開台美關稅談判說明記者會，行政院長卓榮泰首度透露談判幕後情況，他直言，領軍談判的副院長鄭麗君承受著難以想像的壓力。然而，前立委郭正亮指出，這種近乎「賣國」的談判，大家都看得懂，他更表示，鄭麗君在半導體議題上的談判，為台灣留下極大的隱憂。

郭正亮在個人YT節目《亮話天下》表示，民進黨擺明了要把鄭麗君塑造成「神力女超人」，因為賴清德本來就要鄭麗君選台北市長，但一直卡在鄭麗君沒什麼表現，大家對她印象也不深，所以現在要把她拱成「女神」，郭正亮對此直批，「不要低估台北市民的智商，像這種近乎賣國的談判，大家看得懂。而且現在還有一個部分沒有公布，美國還要台灣開放進口的部分，現在只有公布對等關稅從20%降到15%。」

郭正亮提出質疑，我們到底要開放多少東西進來，不知道，為什麼鄭麗君、卓榮泰不宣布，怎麼可能沒有開放進口，「我跟各位講，他們一定在立法院休會之後，接近過年才突然公布，民進黨就是這樣的政黨，希望你不要討論。」

郭正亮更直批，鄭麗君談半導體這塊幫台灣留下一個極大的隱患，隨著一年一年過去，今年衝擊不大，明年就開始了，一年一年台灣會越來越難受，鄭麗君對半導體的談判結果，把台灣最高階的技術都送出去，她竟然還可以說最高技術都在台灣，「廢話！美國2奈米還沒開始蓋，美國明年2奈米廠就開始蓋了，先進封裝也在蓋了，什麼最先進技術在台灣？在台灣的鬼啊！都要過去（美國）了。」

​郭正亮認為，民進黨擺明了要把鄭麗君（見圖）塑造成「神力女超人」，因為賴清德本來就要她選台北市長。（顏麟宇攝）

郭正亮提台美投資計畫疑慮

針對台灣將投資5000億美元（約16兆台幣）到美國，郭正亮提到，台灣的GDP只有8000億美元，而韓國GDP為1.7兆美元，卻只投資美國3500億美元，他直呼，民進黨一定會在這裡凹，說沒有、沒有，政府頂多只出2500億信保10分之1的錢，沒有錯，信保的錢大概5%到10%就夠了，可重點是拿到台灣政府的信保，仍然必須到台灣的公股銀行貸款，等於還是從台灣搬錢到美國去了。

郭正亮指出，半導體企業將去美國投資8兆台幣，額外的投資從銀行搬錢8兆台幣，而台灣一年在內部經濟體系產生的投資金額大概是1兆5千億，去想想到時候會面臨什麼狀況？就是銀行的錢都被一些拿有海外投資計畫、政府信保的那些人都拿走了，公股銀行敢不給嗎？「如果是綠友友拿著鳳凰城的投資計劃，然後拿到國發基金信保的證明，到公股銀行提錢，敢不給嗎？那這裡面有多少會是綠友友、多少是不專業的，多少去美國就準備要倒閉的？連國防採購都可以搞這樣，去想想這個會搞成什麼樣子阿！」

郭正亮斷言，這一定是一個非常大的一波錢滾到美國的運動，然後結合的是台灣跟美國的綠友友會占一大批人。

