鄭麗君回顧台美關稅談判逾十個月 喊話「還剩最後一哩路」





行政院副院長鄭麗君率隊談判台美關稅，成功爭取關稅調降為15%且不疊加及232條款最優惠國待遇等……，談判團隊今（19日）早抵台，鄭麗君晚間在臉書發文表示，目前還剩下「最後一哩路」，只要簽署「台美對等貿易協議」，將協議文本及影響評估送交國會，明（20日）早行政院也將開正式記者會說明。

鄭麗君表示，她和總談判代表楊珍妮政委率團赴華府與美方進行總結會議，獲致談判主要結果：台灣將取得對等關稅15%且不疊加，對於美國未來可能制定232條款下的半導體及衍生品關稅，美方也承諾將給予台灣最惠國待遇，以及232其他多項優惠待遇。此行，我方和商務部完成簽署「台美投資合作MOU」，也向美國貿易代表署確認，台美雙方預計將於數週後接續完成簽署「台美對等貿易協議」，來完成雙方關稅談判的最後一哩路。

（擷取鄭麗君臉書）

美東時間2025年9月29日第五輪臺美實體磋商，與美國商務部與盧特尼克（Howard Lutnick）部長等舉行雙邊會議，與部長進入會議室後先行握手致意。

鄭麗君先是向受到關稅衝擊的產業界朋友喊話「辛苦了」，她表示，去年4月以來，台灣面對巨大的關稅挑戰，與美國展開磋商，實體加視訊召開超過40場會議。為準備談判，政院跨部會會議也開了超過400場。談判團隊過著雙重時區的生活，在台北時，白天準備談判工作，晚上有時得和美方視訊到深夜；當他們在華府實體會議時，總統、副總統、院長、三位秘書長、國安會夥伴在台北常徹夜未眠的等待協商進展，隨時on call，並肩作戰。

鄭麗君說，台灣是美國第六大逆差國，也是重要的半導體製造國，台美必須就對等關稅和232半導體未定關稅一併談判。「這不是一場傳統經貿的談判，充滿著未知與挑戰，我們必須克服彼此的貿易逆差，也必須談出產業合作的未來。」

「現在台美投資MOU已經完成，後續還剩下「最後一哩路」，鄭麗君說，等簽署「台美對等貿易協議」將協議文本及影響評估送交國會，也會持續向社會報告說明。（責任編輯：王晨芝）

