鄭麗君團隊達成台美關稅貿易協議明返台 卓榮泰將赴桃機迎接

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年九合一選舉，黨內各派系更力挺自家議員參選人，其中，屬於湧言會的民進黨立委林楚茵，今（18）日不僅舉辦紀錄片電影《冠軍之路》包場公益活動，更帶著同派系的台北市議員擬參選人郭凡、康家瑋、劉品妡露臉。對此，林楚茵受訪強調，希望把最優秀、最優質的人推薦給大家。林楚茵今日受訪表示，今天這一場公益包場的活動，以邀請公民朋友一起參與，過去在2025年時公民朋友為了愛台灣，發起愛台灣的運動，而愛台灣的心其實要持續下去。接著她指出，其實公民運動不可或缺也包含政治工作者，因此今天除邀請台北隊夥伴，包含議員顏若芳和林延鳳，以及接下來推出的3位即戰力，分別是松山信義的郭凡、大安文山的劉品妡、中正萬華的康家瑋。她認為，由於在公民力量中議員是非常重要的角色，因此希望把最優秀、最優質的人推薦給大家，只有攜手合作才能讓台北更好，「即使過去台灣隊不被看好，但就像禮拜五公布的關稅一樣，台灣總是默默做、默默努力並在世界發光」。林楚茵喊話，現在推薦最棒的台北隊，他們一直在基層默默努力，也希望他們能在年底選舉，都能站上台北市議員的舞台，進一步為市民發聲、讓台北市更好。最後林楚茵透露，禮拜二會前往參加一場大型造勢到場支持小雞們，希望湧言會全台灣的年輕朋友新戰力，都能夠給推薦大家；先從民進黨初選民調過關後，再一路像台灣隊在WBC一路過關迎向冠軍之路。原文出處：快新聞／盼湧言會3選將當選北市議員 林楚茵：推薦最優秀的人給大家 更多民視新聞報導林楚茵帶小雞！攜北市2擬議員參選人發放「台灣尚勇」限定版春聯「呃…呵呵」冷笑談林宸佑 邱議瑩憶遭堵訪：確實很刻意挑釁中天主播林宸佑觸國安法收押 詹凌瑀：新聞自由不是賣台遮羞布

