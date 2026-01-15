鄭麗君將赴美談判關稅！台積電亞利桑那擴廠成焦點

我行政院副院長鄭麗君。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗君）

1名知情人士於美東時間14日表示，台灣高層官員正前往華盛頓（Washington），以推動降低美國對台灣出口產品關稅的談判，其中可能涉及1項投資協議。

該名人士向《路透社》指出，我行政院副院長鄭麗君及對外貿易談判代表楊珍妮，預計最晚在15日抵達華盛頓，與川普政府官員會面。另有2名知情人士表示，相關協議的公告可能在本月底前發布。

中華民國政府於去年12月表示，台灣的目標是將出口至美國的關稅稅率從目前的20%降至15%。台北方面13日指出，台灣已就相關談判與華盛頓達成「廣泛共識」，並正在討論最終會議的時間表，但並未對此次華盛頓會談作出進一步評論。

白宮未回應有關華盛頓會談的置評請求。這些會談最早由《彭博新聞》披露，目前仍不清楚將有哪些美國官員參與。

作為全球主要的半導體生產國之一，台灣表示，其向美國提出的方案之一，包括協助美國複製台灣在打造科技產業聚落方面的成功經驗。根據其中1名知情人士透露，在該協議架構下，晶片製造商台積電（TSMC）預期將承諾在亞利桑那州（Arizona）興建更多設施。

對此，台積電拒絕評論是否會在已承諾的1,650億美元投資之外，進一步擴大在美國的投資規模。此前，台灣的晶片產品並未被納入美國關稅課徵的範圍。

