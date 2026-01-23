鄭麗君專訪曝內幕！制定「黃金計畫」當敲門磚 成功啟動台美經貿談判

行政院副院長鄭麗君在關稅談妥後，接受台視獨家專訪，鄭麗君還原談判過程，表示最後讓美方同意把關稅降到15％的關鍵因素，是我方提出「台灣模式」，且強調台灣是美國不可或缺的戰略夥伴。鄭麗君也首度回應在野陣營對於她是哲學系背景，是否適合領軍經貿談判的質疑，更多精彩內容，就在週六1月24號晚間10點播出的《台灣名人堂》。

強調台美戰略合作 「台灣模式」成談判關鍵推手

鄭麗君副院長透露自己一向秉持的原則，就是堅定而不衝突、化解而不破局。她更深度還原府院和談判團隊合力完成的「黃金計畫」，這計畫是一個非常重要敲門磚，啟動了台美的經貿談判。

萬事起頭難，有好的開始，過程卻並非一帆風順，要把稅率從32％談到20％，再到最後的15％不疊加，推進的最大關鍵是提出所謂「台灣模式」。鄭麗君透露，當時談判團隊跟美方指出，「台灣是你關鍵的戰略夥伴、是你不可或缺的夥伴」，所以美方必須要給我方優惠關稅，才能讓我方企業放心來做有利布局。

在野緊咬「哲學系出身」質疑能力 鄭麗君不認同

談判策略嚴謹而縝密，不過在野陣營質疑鄭麗君是哲學系畢業，如何帶領團隊進行跨國經貿談判，對此她反擊，很多各界意見都非常重視，但唯獨這一點不能認同。她還說現在自己年紀大了，若是年輕的時候，可能會邀請哲學系友來連署抗議。

鄭麗君用實質成果，讓外界疑慮不攻自破，也透露好幾個睡不著的夜裡，都在和重要夥伴楊珍妮政委的通話中度過。長達九個月的台美關稅談判，透過專訪，鄭麗君副院長深度還原更多不為人知的內幕。

更多精彩內容，1月24號（週六）晚間10點播出的《台灣名人堂》。

台北／林宸頡、蕭睿陞

