鄭麗君對戰台北市會有壓力？ 蔣萬安制式回應：專注市政

2026年底將舉行地方九合一選舉，邁向連任之路的國民黨台北市長蔣萬安，針對民進黨可能推出的各個競爭人選，始終沒有表示看法，針對近日呼聲增高的行政院副院長鄭麗君，還是不變的制式回應，「專注市政」。

蔣萬安今（21）日下午在台北市府主持台北市道路交通安全會報，會前受訪問時，針對媒體詢問何時會放手讓台北市副市長李四川參選新北市長，他只有微笑搖頭不回應。

至於媒體追問，如果鄭麗君代表民進黨參選台北市長是否會有壓力，蔣萬安則是10個字簡短回應，「選舉還早，我們專注市政。」

此外，有關台北市府22日下午將在台北車站，結合4鐵、4個地下街及微風商場進行隨機攻擊演練，蔣萬安表示，明天會親自到場，也提醒周邊民眾如果收到細胞簡訊不要恐慌。

