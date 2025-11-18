鄭麗君忙關稅談判 還有空參加新北營隊？藍粉專抓包蘇巧慧刪文

行政院副院長鄭麗君被粉專質疑有空去營隊，沒時間解決關稅。（風向123事臉書）

行政院副院長鄭麗君多次赴美處理關稅談判問題，不過卻被發現正在備戰新北市長的民進黨立委蘇巧慧，發布了鄭麗君明年1月將參加新北民主培力營活動，被藍青年粉專批評「有時間參加營隊，沒時間解決對美關稅？」蘇巧慧目前將該貼文移除。

由國民黨「萊爾校長」團隊經營的粉專「風向123事」，發現蘇巧慧在臉書預告明年1月舉行的新北民主培力營，講師名單赫然發現鄭麗君在列，讓他們批評「史上最廢談判代表鄭麗君，有時間參加營隊，沒時間解決對美關稅？」

「風向123事」表示，面對對美關稅的沈重壓力，民進黨2026新北市長參選人蘇巧慧為了選舉大動作辦營隊，所謂的民主培力營赫然見到作為我國對美談判代表的鄭麗君，這簡直讓全民看傻眼，難道賴清德政府的對美談判代表認為營隊比關稅更重要嗎？

「風向123事」指出，當435家企業身處水深火熱之際，而8456名勞工背後就是8456個家庭生計陷入困頓，談判持續卡關，更是讓這些家庭與企業年關將近，呈現徬徨無措。此時鄭麗君不愧為「史上最廢談判代表」，選擇放下談判工作，參與為了選舉造勢的營隊活動，叫這些家庭與企業情何以堪？

「風向123事」表示，昔日賴清德政府無法坦承對企業說明20＋N的關稅，反而積極吹噓鄭麗君是美方「最難纏的對手」，事實上這麼廢的談判代表恐怕才是中華民國「最難纏的夢魘」。

不過該貼文已經被蘇巧慧下架，「風向123事」也酸，蘇巧慧發現苗頭不對，已經刪文，不過有圖有真相，蘇巧慧是真的「慧刪文」。

