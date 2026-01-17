鄭麗君戰蔣萬安 綠營呼聲再起

台美關稅敲定，民進黨內認為負責談判的行政院副院長鄭麗君（見圖）表現亮眼，對戰蔣萬安的呼聲再起。（本報資料照片）

台美關稅敲定，負責談判的行政院副院長鄭麗君被認為表現亮眼，代表民進黨參選台北市長，對戰蔣萬安的呼聲再起。黨內人士表示，一切就看鄭麗君的意願，只要鄭願意承擔，各派系都能接受。

蔣萬安17日出席北市府執政團隊「台北隊」策勵營活動時表示，離選舉還有很長一段時間，他會持續專注市政。他說，過去3年團隊在市政推動累積不少成果，曾面對各式挑戰與危機，但已從中汲取經驗，未來會持續推動台北市各項建設，讓台北不斷進步，照顧好每位市民朋友。

白營在北市欠缺母雞拉抬選情，民眾黨松山信義區擬參選人許甫昨表示，以往黨慶等活動邀請蔣萬安，蔣都給予正面肯定跟回覆，未來不管是蔣萬安，還是黃國昌、柯文哲，能夠幫候選人加分、爭取關注，都是好事。

國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前向台北市長蔣萬安喊話，「綠營潛在對手行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都是強敵」。據了解，民進黨台北市長人選在選對會被討論的名單中，兩人確實都榜上有名，日前民進黨祕書長徐國勇提到，代表黨內「台北市不缺人選」，現正綜合考量「什麼時機、誰最適當」，在農曆年前提名「是可能的」，顯示民進黨只是在等這張牌何時可以打出。

黨內人士指出，民進黨這次要派出來的人選，要與蔣萬安資歷能比拚，鄭麗君資歷、能力、人設絕對沒問題，一直都是黨內「首選」。重點是鄭麗君是個「政策控」，對於打選戰一直興致不高，若願意為黨承擔，當然非常好，各派系都會支持，只是要勸進鄭，難度頗高。

派系人士說，大家都認為，鄭麗君是未來閣揆人選，不過民進黨一向很看重「戰功」，副總統蕭美琴就曾為黨到艱困縣市花蓮參選，鄭麗君目前缺的就是這個資歷；鄭未來的政治之途除了接閣揆，另一個就是選舉，但現在內閣若出現大搬風，總預算誰負責？要不要退回重編？所以就算鄭要接閣揆可能還沒那麼早，投入選戰就是很好的選項。

至於近期傳出前民眾黨主席柯文哲，有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳佩琪昨說，不曉得消息從哪裡來，她沒有這個計畫，強調連選公職的意願都沒有，更何況選台北市這個困難和複雜的選區，柯文哲及現任黨主席黃國昌都沒和她談過此事。