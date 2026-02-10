鄭麗君所率談判團隊今赴美？傳ART簽署最快12日明朗化

圖為行政院副院長鄭麗君。（資料照片） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 傳行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊今（10）日出發前往華府，與美方貿易代表署（USTR)舉行最後一次談判，並見證美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）在華府簽署台美對等貿易協定（ART），最快12日明朗化、慢則13日對外說明。鄭麗君此行是為了完成農產品與汽車關稅的「定版」簽署，不過，即便美台雙方簽署完成，回國仍需看立法院是否買單。

台美對等貿易協定確定本周內完成簽署，鄭麗君等人今天再赴美完成談判最後一哩路，俟雙方完成協定文本簽署將在美國召開記者會說明。

ART簽署的內容涵蓋關稅削減、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障及環境保護等多重面向，關稅調降原則優先選擇我國不生產且無替代性、具產業互補性、能協助減少國內進口成本的產品。非關稅貿易障礙部分，則針對農產品、標準透明化、環境及勞動權益，我方堅持依照科學證據與國際經貿規範進行商談，在醫藥品審查流程上，我方尋求優化審查以利國人健康，但不退縮於核心安全標準。

至於外界關切美製小客車進口關稅是否降為零，由於過去美規車進口大多是中高價位，對國產車影響不致太大。此外，經濟部將從因應美國對等關稅的協助預算460億元，供我國汽車產業研發補助，及資金協助等救濟措施。

由於外傳台美對等貿易協定（ART）可望於農曆春節前完成簽署，美製進口車關稅備受矚目。政府近期持續與產業溝通，據悉，經濟部今天將召開「汽車製造產業座談會」，由龔明鑫部長親自主持，邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜；而勞動部長洪申翰則規劃12日邀請主要車廠工會座談。

