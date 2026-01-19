「鄭麗君把川普過肩摔」？ 沈政男批台美協議「三個謊言」：美國協防台灣的理由少了一半

行政院16日公布台美關稅談判結果，院長卓榮泰更形容談判團隊「擊出一支漂亮的壘打」。對此，精神科醫師、時事評論者沈政男於個人YouTube頻道發布影片指出，綠營宣稱「鄭麗君把川普過肩摔」是過度美化，並直言相關協議內容至少存在「三個謊言」，呼籲未來送交立法院後，必須嚴格審查，避免損及台灣長期利益。

謊言一：投資金額被刻意拆解

據了解，沈政男過去常透過臉書發表評論，卻因受檢舉以致下架，因此近日改由YouTube作為發聲平台。

廣告 廣告

他首先質疑投資金額的說法。他表示，綠營主張「民間投資2500億美元、政府信保2500億美元，因此不等於5000億美元」是為誤導。根據美國商務部網站公布的台北貿易協議內容，台灣承諾的對美投資明確分為兩部分：其一為2500億美元的直接投資，「就是台積電在美國擴廠、生產先進製程晶片」；其二則是2500億美元的「額外投資」，適用於相關供應鏈企業，並由政府提供信用擔保。他強調，兩個2500億加起來就是5000億，不應被拆解成「只有2500億」。

謊言二：產能移轉說法前後矛盾

其次，沈政男指出，政府對台積電產能移轉的說法，與美方說法不符。他提到，美國商務部長盧特尼克曾直言，「台灣必須讓川普高興，方式就是半導體產能要移轉至美國」，但經濟部卻否認相關說法，甚至提出「2030年台美產能占比85：15」等數據，兩者顯然矛盾。他質疑，「協議已清楚寫明，美國的目標是晶片自給自足、不用繼續依賴台灣，怎麼可能十年後只占兩成？」

美國商務部長盧特尼克（左一）15日於財經媒體CNBC受訪時，稱「台灣必須讓川普高興」。（資料照，美聯社）

謊 言三：「台灣模式」其實是投資美國



第三，沈政男批評所謂「台灣模式」是「最大的謊言」。他提到，該協議的本質「不是投資台灣，而是投資美國」，因相關投資計入的是美國GDP，而非台灣，頂多只是企業獲利後回流，對台灣經濟產生間接效果。

沈政男進一步分析，台灣一年GDP約為9000億美元，卻承諾高達5000億美元的對美投資，規模相當驚人。他以日本為例比較，其承諾投資美國5500億美元，看似與台灣相近，但日本經濟體量是台灣的五倍，且投資標的多為一般高科技與民生科技；反觀台灣，投資核心卻是「護國神山」與「矽盾」。他憂心，長此以往恐導致產業空洞化，甚至引發連鎖效應。

沈政男說明，「連鎖效應」可能如下：對美投資規模過高，將擴大台灣對外貿易順差，進而造成新台幣升值壓力，迫使央行介入干預，並導致市場資金過度寬鬆。他指出，游資過多，會推升房價、壓抑薪資成長，同時累積金融體系風險，一旦「匯率有比較明顯的變動，就有崩盤的風險，這就是所謂的『台灣病』。」

「台灣模式」的另一個真相：美國協防動機恐降低

此外，沈政男也分析，美國協防台灣主要有兩個理由。第一，是圍堵中國勢力，不希望共產政權跨越台灣海峽，「這是第一島鏈的概念。」；第二，則是確保台灣生產的晶片能穩定供應美國。他認為，倘若美國逐步達成晶片自給自足，「協防台灣的理由等於少了一半。」

他最後呼籲，相關協議送交立法院後，在野黨應就條文及其附件進行嚴格審查，「不要讓台灣長期利益受到損害」。

更多風傳媒報導

