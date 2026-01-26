鄭麗君披綠袍戰蔣萬安可能性大增！學者看穿綠營「3舉動」

2026年台北市長選戰，民進黨由誰出戰現任市長蔣萬安，引發外界關注。文化大學廣告學系教授鈕則勳分析指出，行政院副院長鄭麗君代表民進黨出戰的可能性大增。

鄭麗君。（圖／中天新聞）

鈕則勳認為，鄭麗君為綠營出戰台北市對決蔣萬安的可能性大增，原因有三。他指出，對等關稅談判降至15%不疊加，加上232條款獲得最惠國待遇，民進黨政府一連串的宣傳動作就是在幫鄭鍍金身，不論是卓揆機場接機、賴清德肯定，和閣揆的記者會宣傳，都是在強化鄭的政績及能量；鄭的政治性格與對意識形態的堅持較不明顯，有機會拓票中間選民，比卓揆好很多，況且要出戰艱困選區當然是副手先行，哪有作為長官的卓榮泰直接上場，這讓卓榮泰情何以堪？人氣王、扶龍王王世堅力挺鄭麗君戰台北並稱鄭是最強人選，王不戰台北就是自知賴不會讓無法控制的人選首都市長，而鄭便沒這問題，況且王力挺，若鄭真的參選，王也會藉其人氣助威，為鄭出謀劃策。

鈕則勳表示，而鄭麗君若真參選台北市市長，綠軍的考量必是「少輸為贏」。用鄭麗君牽制蔣萬安，讓他無法跨縣市助選，藉以限制蔣藉助選擴張能量，特別是擔心蔣若成藍軍獲勝大功臣，便可能直接於2028對戰賴清德。同時，鄭麗君出戰，當然綠軍也想藉鄭的政治屬性不明顯來拓展中間選票，順勢壓制蔣獲取中間選票的可能。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

鈕則勳說，只要能少輸為贏，綠軍又能培養新一代戰將，不論是鄭麗君出戰下屆北市長或是其他政治職位安排，綠營高層都將多一個有能量的活棋可用。

