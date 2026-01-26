鄭麗君披綠袍戰蔣萬安可能性大增！學者看穿綠營「3舉動」
2026年台北市長選戰，民進黨由誰出戰現任市長蔣萬安，引發外界關注。文化大學廣告學系教授鈕則勳分析指出，行政院副院長鄭麗君代表民進黨出戰的可能性大增。
鈕則勳認為，鄭麗君為綠營出戰台北市對決蔣萬安的可能性大增，原因有三。他指出，對等關稅談判降至15%不疊加，加上232條款獲得最惠國待遇，民進黨政府一連串的宣傳動作就是在幫鄭鍍金身，不論是卓揆機場接機、賴清德肯定，和閣揆的記者會宣傳，都是在強化鄭的政績及能量；鄭的政治性格與對意識形態的堅持較不明顯，有機會拓票中間選民，比卓揆好很多，況且要出戰艱困選區當然是副手先行，哪有作為長官的卓榮泰直接上場，這讓卓榮泰情何以堪？人氣王、扶龍王王世堅力挺鄭麗君戰台北並稱鄭是最強人選，王不戰台北就是自知賴不會讓無法控制的人選首都市長，而鄭便沒這問題，況且王力挺，若鄭真的參選，王也會藉其人氣助威，為鄭出謀劃策。
鈕則勳表示，而鄭麗君若真參選台北市市長，綠軍的考量必是「少輸為贏」。用鄭麗君牽制蔣萬安，讓他無法跨縣市助選，藉以限制蔣藉助選擴張能量，特別是擔心蔣若成藍軍獲勝大功臣，便可能直接於2028對戰賴清德。同時，鄭麗君出戰，當然綠軍也想藉鄭的政治屬性不明顯來拓展中間選票，順勢壓制蔣獲取中間選票的可能。
鈕則勳說，只要能少輸為贏，綠軍又能培養新一代戰將，不論是鄭麗君出戰下屆北市長或是其他政治職位安排，綠營高層都將多一個有能量的活棋可用。
延伸閱讀
美國對台關稅降至15%不疊加 賴清德親揭談判幕後細節
台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員
王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」
其他人也在看
鄭麗君選北市當練兵？蔡正元斷言她劍指大位
[NOWnews今日新聞]2026將舉行地方首長大選，台北市長蔣萬安將競選連任，民進黨的人選仍未定。不過，近日台美關稅談判表現亮眼的行政院副院長鄭麗君呼聲高。對此，前立委蔡正元認為，如果綠營派出鄭麗君...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 56則留言
本週與劉和然見面協調？ 李四川：還沒接到通知
國民黨新北市黨部預計本週展開新北市長人選協調，新北市副市長劉和然今天說，相關會面仍在聯繫與安排，也無任何預設立場；台北市副市長李四川下午出席都市計畫委員會後受訪被問到，本週是否會跟劉和然見面，以及國民黨主席鄭麗文是否有來聯絡相關事宜，他表示，自己跟劉和然常碰面，沒有必要一定要決定一個見面時間，但原則自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍新北市長選舉何時見劉和然談整合？李四川：交由黨協調
[Newtalk新聞] 針對2026年新北市長選舉，民進黨徵召立委蘇巧慧、民眾黨則有黨主席黃國昌表態，在國民黨方面，新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川都有意願，傳出國民黨預計本週讓劉和然、李四川見面談整合，李四川今（26日）表示，他與劉、新北市長侯友宜常在行政院會見面，沒有一定要訂個時間見面，但原則上，選舉一定要勝利，這部分就交由黨協調。 李四川下午主持都委會審議，並接受媒體聯訪，被問到國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，黨部預計這週安排劉和然、李四川見面？李四川回應，對於選舉，他從頭到尾都沒有去爭位子，但如果黨需要他承擔，「我願意去承擔」。 李四川指出，不管與侯友宜或劉和然，他們在行政院會時常見面，沒有必要一定決定一個時間見面，但原則上，選舉一定還是要勝利，這部分就交由黨來做協調。 媒體追問，黨主席鄭麗文是否有聯繫他，月底跟劉和然見面協調？李四川說，他因為昨天才從美國回來，所以到現在都還沒接到黨的通知。查看原文更多Newtalk新聞報導是否讓政院版軍購特別條例一併付委？ 黃國昌：賴清德尚未國情報告藍營新北兩強本月底協調 劉和然：我還在等黨部安排新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不信鄭麗君不選台北市長？學者看綠營背後3舉動：出戰可能性大增
2026縣市首長選戰腳步逐漸逼近，各黨派都在布局人選，民進黨目前台北市長人選尚未有定案，行政院副院長鄭麗君的呼聲最高，不過在日前被媒體問到此事時，鄭麗君的回應透露出戰意願不高。不過，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳則在臉書發文點出綠營3舉動，他直言，鄭麗君出戰台北市對決蔣萬安的可能性大增。鄭麗君日前率談判團隊赴美完成關稅協議返台，引起國人關注，而民進黨遲遲......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5則留言
「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試
記者蔣謙正/高雄報導 台灣國際造船股份有限公司所承造「海鯤軍艦」依海試計畫，26日執…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
誰選新北？傳本週和劉和然見面協調 李四川：我昨天才回來還沒接到通知
民進黨已經確定由立委蘇巧慧出戰2026新北市長選戰，而國民黨的潛在人選則包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，國民黨主席鄭麗文則表態，希望在農曆年前完成提名作業。傳出本週將安排第一次的協調會，對此，昨天才從美國旅遊回台的李四川今（26）日受訪時稱，沒必要決定一個時間見面，他昨天才回來，現在也還沒接到黨的通知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
高市早苗拋「負責積極財政」 眾院選舉聚焦經濟路線
（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，執政與在野黨黨魁今天在日本記者俱樂部舉辦「討論會」，就消費稅減稅等主要政策等展開辯論，執政黨自民黨總裁、日本首相高市早苗提出「責任性的積極財政」作為眾院大選主軸。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「15兆元換關稅」！藍營批台美協議害慘台灣 黃暐瀚揭在野出招2劇本
台美關稅談判拍板，針對台灣半導體及科技企業將新增對美投資2500億美元（約7.8兆新台幣），恐加速產業外移的隱憂，成為民眾關注的焦點之一；資深媒體人黃暐瀚指出，國民黨既然認定台美關稅協議會害慘台灣，接下來不是擋在程序委員會，就是付委後進行嚴審。不過黃暐瀚也表示，如果最後台灣產業界希望立院不要擋、趕快通過，就還有討論空間。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 12則留言
擋軍購換鄭習會？吳思瑤批：國民黨滅了算了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委吳思瑤今（26）日在臉書發文，直指北京當局疑似向國民黨下達政治指令，要求阻擋台灣軍購案，作為交換條件促成鄭習會。她痛批國民黨「為了會面，什麼都能吞下去」，直言這不只...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15則留言
「李劉會」時地仍未定 藍營小雞：雖然急但還是希望談好
外界關注熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前「李劉會」，但協助聯繫的總幹事謝政達透露目前仍未接獲國民黨新北市黨部通知。國民黨籍議員江怡臻表示，雖然急，但還是希望談好，整合出最強人選：國民黨籍議員林金結則表示，明天黨中央會開中常會，他會向主席鄭麗文提案盡速提名人選，讓參選人盡快展開選舉行程。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
綠營會派誰戰台北市長？郭正亮揭「比較順的安排」
九合一選舉備受各界關注，其中在台北市，綠營人選遲未出爐，甚至出現建議台北101董事長賈永婕參選的呼聲。對此，前立委郭正亮認為，民進黨可能還是會派行政院副院長鄭麗君參選台北市長，因總統兼民進黨主席賴清德是會保護鄭麗君的人，所以比較順的安排，還是讓鄭參選台北市長。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
高嘉瑜吃醋！喊「只愛妃不吃瑜」 王世堅：純粹博君一笑
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨立委王世堅挺綠委陳亭妃參選台南市長，近期陳亭妃也在黨內初選中獲得資格，使得王世堅獲得「扶龍王」稱號；因此，前綠委高嘉瑜昨（25）日宣布投入港湖議員時，就是否會找王世堅站台一事透露，24日已和對方吃飯，並表達自己非常吃醋，認為對方現在心裡只有「愛妃」都不「吃瑜」。對此，王世堅今（26）日上午受訪，平常高嘉瑜都喜歡跟他鬧來鬧去，所以高嘉瑜沒什麼用意，純粹是博君一笑。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蔣萬安將遇「最強對手」？高嘉瑜點名母雞：好酒沉甕底
民進黨台北市長人選懸而未決，外界認為行政院副院長鄭麗君、綠委王世堅都很有力，甚至有人點名行政院長卓榮泰對決市長蔣萬安。將再戰市議員的最強小雞高嘉瑜認為王世堅最有亮點，鄭麗君則是理想性高，但民進黨未來好酒沉甕底，蔣萬安將遇上最強的對手。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
是你嗎？全家消費49元爽中千萬發票 9間幸運門市一次看
財政部25日公布114年11、12月期統一發票中獎號碼，全家便利商店今（26日）也公布中獎名單，這期共開出9組大獎，開獎門市遍及台北、新北、新竹、雲林、高雄及屏東，其中千萬特別獎就開上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
警界大洗牌！兩大分局長交接 台東縣長饒慶鈴親主持
(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】臺東縣警察局今（26）日下午在局本部二樓大禮堂，舉行臺東分局及大武分 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
自爆曾不看好賈永婕 前綠委「道歉」：現在支持她選台北市長
美國自由攀岩好手霍諾德徒手登頂台北101後，成為全球社群流量最強話題。讓台灣再次被國際看見的背後的推手、台北101董事長賈永婕也獲外界讚揚。民進黨前立委謝欣霓今（26日）在臉書坦言，「必須為過去不看好她，向賈永婕董事長道歉！」她還談到，在網路上看到有人建議賈出來選台北市長，自己也認為這是個非常好的想法。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
全家開出2張千萬發票 5人拿雲端百萬獎最低花9元
（中央社記者曾筠庭台北26日電）統一發票114年11至12月期中獎名單出爐，全家便利商店今天表示，全台共有9名幸運兒在全家抱回大獎，包括2張千萬、2張200萬以及5張20萬發票，開出店舖遍及台北、新北、新竹、雲林、高雄及屏東等地。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈永婕戰北市？他預言「選總統」驚人結局
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（AlexHonnold），25日徒手攀登台北101外牆，僅僅用了91分鐘成功登頂，讓全世界成功看見台灣，也使台北101董事長賈永婕聲名大噪，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 13則留言
降低鼻咽癌風險 台大醫院研究：每周一杯綠茶或咖啡有用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 鼻咽癌在台灣仍是常見的頭頸部惡性腫瘤之一，與家族遺傳、EB病毒感染密切相關，醫師提醒，鼻咽癌初期有三大症狀易被忽略，包括「耳悶、鼻涕有血絲、痰有血絲」，若持續超過二周以上，務必提高警覺就醫檢查。而台大醫院針對4千人進行的大型對照研究更發現，只要每周喝一杯（500c.c）綠茶或咖啡，就有助於降低鼻咽癌風險。 台大醫院今...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聲援白海豚！台中女議員被問是否加入民眾黨 她嘆：一個人確實很辛苦
即時中心／林韋慈報導台中市南屯區33歲無黨籍議員吳佩芸，過去曾是政黨時代力量一員，近來因民眾黨積極布局下屆台中市議員選舉、對外招兵買馬，傳出有意招募吳佩芸加入民眾黨。吳佩芸今（27）日上午參與「搶救白海豚」行動時，被問及是否考慮加入民眾黨，她回應表示，只要是能夠一起合作、推動進步的事情，「都是一個好的方向」。民視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言