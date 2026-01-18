鄭麗君披綠袍戰蔣萬安？ 吳思瑤：舉雙手雙腳贊成

民進黨台北市長人選備受關注，行政院副院長鄭麗君也頻頻遭到點名。對此，民進黨立委吳思瑤今（18）日受訪表示，「舉雙手雙腳贊成」，更強調，「如果麗君姐姐願意Say Yes，那思瑤妹妹已經就戰鬥位置，全力來幫忙」。

民進黨立委吳思瑤。（圖／中天新聞）

吳思瑤指出，鄭麗君此次在關稅談判立下大功，她如果參選絕對是一個超級大的亮點，也是超級大的爆點。她觀察到社群上討論鄭麗君角逐台北市長的聲量越來越高，但也有另一派認為國家級人才還是留在行政團隊比較好。吳思瑤個人認為，鄭麗君不論擺在哪一個位置，「她絕對都會表現的一百分」。

行政院副院長鄭麗君。（圖／擷取自行政院YT）

談及鄭麗君若投入首都市長選舉，吳思瑤表示「我當然覺得舉雙手雙腳都贊成」。她以高雄市長陳其邁為例說明，陳其邁之前也當過行政院副院長，有中央且是跨部會整合政策的能力，反映在其市政治理，就是強強聯手、好上加好。吳思瑤認為，如果台北市民有這個福氣，「我當然舉雙手雙腳都贊成」。

此外，民進黨團總召柯建銘日前證實，做了25年的總召，這一屆做完，也要下課，告老還鄉了。針對黨團接下來的規劃，吳思瑤坦言，柯總召要退出江湖，她很難想像沒有柯建銘的國會。吳思瑤說明，民進黨不分區有任期制度，柯建銘立委任期是到這屆結束，黨團幹部部分，循往例都會在會期末徵詢黨團同仁有沒有想要出來承擔責任，所以新會期幹部還在進行徵詢，「我們黨內的民主、我們黨內的程序，都會持續的往前走」。

