鄭麗君披綠袍選台北市長？ 他判斷：機率呈直線上升趨勢

行政院副院長鄭麗君。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對年底縣市長選舉，民進黨已開始慢慢佈局。不過，首都台北市長人選則尚未敲定。日前才代表我國完成與美對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，再次被點名代表民進黨參選台北市長。然而對於參選一事，鄭麗君昨日給了軟釘子，表示過去回答都算數，並稱自己是說什麼做什麼的人。對此，資深媒體人黃暐瀚今（21）日判斷，鄭麗君代表綠營參戰北市長機率正在直線上升。

黃暐瀚今日以「鄭麗君選台北市長？」為題撰文表示，台美關稅談判告一段落，鄭麗君聲勢大漲，選台北市長的話題又起，包括民進黨立委吳思瑤、王世堅以及眾多市議員都稱鄭麗君是最佳人選。

針對是否披上綠袍參選台北市長，鄭麗君昨日被問及時表示：「這是考古題了，我已經回答超過十年，過去我的回答，都算數，我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人，謝謝」。對於鄭麗君表態，黃暐瀚表示，這個回答被很多媒體解讀為「不選」，但他的解讀卻是「不想選」。

黃暐瀚指出，鄭麗君所說的「過去的回答都算數」，其實源自 2018 年綠營在台北市考慮派人對戰柯文哲時的往事。當時仍擔任文化部長的鄭麗君被問及是否會披上綠營戰袍參選台北市長時，她表示：「從未被徵詢過，也沒有思考參選的問題。」

對於鄭麗君昨日的回應，黃暐瀚分析指出，鄭麗君無意參選的態度相當明確。至於黨內高層是否會正式徵詢，甚至進一步勸進，他認為仍有待後續觀察。不過，黃暐瀚也直言，就他個人的判斷而言，鄭麗君代表民進黨參選台北市長的可能性，正呈現直線上升趨勢。

