鄭麗君挑戰蔣萬安？楊智伃轟敗家女王：下一個被看破手腳的陳時中

台美關稅談判達成共識，台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇（MFN）稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。對此，國民黨前發言人楊智伃直言，鄭麗君關稅談判談得這麼爛，簡直是「敗家女王」，她若真想挑戰台北市長蔣萬安，將成下一個吳怡農、下一個陳時中。

國民黨前發言人楊智伃。（圖／中天新聞）

楊智伃今（20）日表示，「敗家女王」鄭麗君關稅談判談得這麼爛，民進黨竟然還急著「造神」，希望她能夠挑戰台北市長蔣萬安，請問是把台北市民當成笨蛋嗎？

行政院副院長鄭麗君。（資料照／中天新聞）

楊智伃說，這次關稅談判結果出爐，鄭麗君回來台灣，民進黨風風光光前去接機，想要造神，根本就是「喪事喜辦」。這次關稅談判的結果，台灣不僅比日韓慢了半年，更承諾對美投資5千億美元，但台灣GDP的6成，其中還包含5座台積電晶圓廠，更不包含先前對美承諾的1.25兆軍購，談判失敗成這樣，民進黨還急著造神「鄭麗君好棒棒、談判好成功」，天啊，是不是太過天真了？

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

楊智伃指出，這段期間造成多少工廠倒閉、企業裁員、人才流失、失業、多少的虧損等，民進黨難道都沒有看到民意、難道都沒有看到這些血淋淋的案子嗎？如今鄭麗君拿到這樣的成績，還想要挑戰蔣萬安，難道自己都不會心虛嗎？鄭麗君現在的樣子，只是下一個被看破手腳的吳怡農、下一個被看破手腳的陳時中。

