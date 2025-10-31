鄭麗君接見時「笑容滿面」許舒博︰台美關稅應有好消息

商總理事長許舒博。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕川習會落幕，商總理事長許舒博今(31日)表示，昨拜會行政院長鄭麗君，獲得台美關稅談判朝好的方向進行，他轉述，232條款除爭取高科技享有最惠國待遇之外，家居業、製藥業也可能列入，但他也期待，政府能儘快公布關稅談判結果，讓各方產業可依循、布局。

許舒博強調，各國用關稅互相牽制不是好事，尤其美中之間若有太多的爭議，對雙邊本身自身的利益都會產生影響，例如中國稀土管制牽動美國對農產品出口限制。

商總今舉辦金商獎頒獎，行政院副院長鄭麗君昨已先接金商獎得主，並透露台美關稅談判最新進度。許舒博今轉述，從副院長的笑容當中和回答業界關稅問題當中，他認為應該「接下來是一個好消息。」，應該會有很好的這個成果。

許舒博更在致詞時指出，232條款除了爭取高科技產業外，還可能新增家居業、製藥業列入最惠國待遇，但無論如何，談判結果應比原預期的會好一點。許舒博也強調，政府仍應盡快公佈談判結果，讓企業有所依循與佈局，先前停工減班也能盡快恢復生產。許舒博轉述，政府看起來應該是有很好的消息，不然她(鄭麗君)不可能在我面前笑容滿面，許舒博也希望朝野要和協、團結，經濟才能繁榮。

商總名譽理事長王金平致詞也提到，對關稅結果各方都靜靜等待，期待結論可對台灣發展有利，若有一些不利的結果，商總也要快速整合問題，向政府高層反映，萬一關稅受傷，必然要這樣做，用國家力量幫助業者。

另外，政府開放旅宿業中階移工起薪3.2萬元.，許舒博認為，門檻距離基本工資也不遠，他認為數字合理，而能有10%比例聘用外籍移工，對於國內大型飯店連鎖集團有很大幫助，他表示，這是選擇性問題，開放後仍看旅宿業者要不要接受。

但對於基層員工是好事，因為要聘請一個移工，就要先替本勞加薪2千元，許舒博強調，「先求有再求好」，先把政策開放後，未來3K產業(骯髒、辛苦、危險)也可逐步開放，但一定要兼顧本國勞工的利益 。

