鄭麗君揭露零時差談判生活 張惇涵曝賴清德宵夜送暖這一味

臺美關稅談判說明記者會，鄭麗君（左起）、卓榮泰、張惇涵。廖瑞祥攝



台美對等關稅結果出爐，行政院今（1/20）記者會說明成果，行政院長卓榮泰細數談判團隊辛苦，副院長鄭麗君也說明「過去過了一段沒有時差的生活」，開會到兩三點、五六點準備開會是常態，團隊同仁相當辛苦。 行

政院秘書長張惇涵也揭露，除了談判團隊外，總統賴清德也親自領軍召開會議，零時差陪伴，他說，陪伴台灣團隊的只有賴總統準備的宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，以及一杯永和豆漿。

張惇涵強調，這不只是一整個團隊的努力，更是讓世界看見台灣、需要台灣，台灣會是世界民主供應鏈最可靠、最堅實的夥伴。

張惇涵指出，昨接機時鄭麗君給他一個擁抱，喊了聲「兄弟」，背後是談判代表的壓力與責任，也是台灣2300萬國人朋友的生活。他說，「兄弟」背後更是一段辛苦故事，因為賴政府執政20個月，15個月在準備談判，9個月進行密集談判。

張惇涵提到，台美六輪實體談判過程當中，其中有四輪期間，他在總統府擔任副秘書長，從去年4月美國總統川普宣布對等關稅以來，他一路以來參與各種會議，見證整個談判的過程，而他眼中的鄭麗君從來沒有喊過一聲苦，因為她知道，面對對等關稅的衝擊，各行各業比她更辛苦。

張惇涵表示，鄭麗君有時候會缺席行政院晨會，如果不是在視訊，就是又視訊會議到半夜或清晨。 他指出，每一輪談判，府、院、各部會、國安會都是零時差工作，甚至曾留守總統府一週，白天做該做的工作，到了夜晚仍然燈火通明，由總統親自領軍、坐鎮、召開會議，希望能夠得到談判團隊在第一手所掌握的最新的訊息。

不過，陪伴台灣團隊熬夜工作的，都是賴清德提供的宵夜「燒餅加蔥蛋加一杯永和豆漿」。

