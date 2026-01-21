鄭麗君昔批服貿黑箱言論被翻出 楊智伃開酸：回力鏢自打臉

台美關稅談判結果出爐，台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇（MFN）稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。對此，國民黨前發言人楊智伃痛批，「喪事喜辦，還要全民鼓掌叫好？」她更翻出12年前鄭麗君擔任立委期間，批評服貿黑箱如「照妖鏡」，當年「反對黑箱」的鄭麗君去哪了？根本自打臉迴力鏢。

前國民黨發言人楊智伃。（資料照／中天新聞）

楊智伃昨日才批評，鄭麗君關稅談判談得這麼爛，簡直是「敗家女王」，她若真想挑戰台北市長蔣萬安，將成下一個吳怡農、下一個陳時中。

楊智伃今（21）日在臉書發文，「立委鄭麗君證明，她就是『黑箱代表』鄭麗君！」

楊智伃提到，12年前鄭麗君當立委質詢時曾說過一段話，痛批行政獨裁、黑箱作業，直指服貿協議「簽訂前說不能講、簽訂後說不能改、不給審查」，更質問，「癱瘓國會的是誰？不是學生，是手上握有權力的總統與政府。」那時的鄭麗君，把服貿形容為一面「照妖鏡」，照出權力者的傲慢與專斷。

楊智伃表示，12年後，這面鏡子，再度出現。只是這一次，鏡中人，正是她自己。如今面對對美關稅談判，從頭到尾黑箱作業！談判過程不能說、內容不能講，全民只能像在「拆盲盒」一樣，被動等待結果揭曉。

行政院副院長鄭麗君。（資料照／中天新聞）

楊智伃質疑，簽訂前說不能講，簽訂後說不能改，別說審查，連質疑都被貼標籤。談出來的結果，卻是堪比《馬關條約》般的喪權辱國，在野黨不能批評，只能配合造神？喪事喜辦，還要全民鼓掌叫好？

楊智伃痛批，12年前，鄭麗君委員痛斥這樣的行政心態；12年後，鄭麗君副院長卻成了自己口中「妖」的那一方。

楊智伃指出，面對是否參選台北市市長，她最近說這是一道「考古題」，已經回答十年了。但12年前那位堅持國會監督、反對談判簽訂黑箱的鄭麗君，到底去了哪裡？當年她說的每一句話，今天都成了狠狠打臉自己的回力鏢。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

楊智伃更大酸，而現在，鄭麗君如果連自己過去最堅持的價值，都可以輕易推翻，那她對「考古題」的回應、說過的話，就真的是看看就好，因為連自己的堅持、承諾過的原則，都可以推翻，講出的話真的不能信。

