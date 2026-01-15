鄭麗君昨晚訪美談關稅 政院：預計可對外宣布有共識內容

行政院副院長鄭麗君與行政院經貿辦總談判代表楊珍妮昨（1/14）日晚間赴美進行了第六輪關稅磋商。照片為「台美第五輪實體磋商進度說明記者會」。李政龍攝



外媒昨（1/14）日紛紛報導，台灣高層官員正前往華盛頓討論降低美國對台關稅，並擴大對美投資。行政院今（1/15）日證實，由行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚赴美，磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識的內容，並擇期簽署文件。

行政院今日證實，鄭麗君與楊珍妮昨晚率領我方談判團隊，與美方商定時程後，即於昨日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。

這次4項談判目標包括，第一是對等關稅再調降且不疊加MFN；第二232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；最後是促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，行政院也表示，針對美國白宮於美國時間昨日所公布的半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

