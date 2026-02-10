鄭麗君晚間率談判團隊再度赴美 展開台美對等貿易協定最後磋商
台美簽署台美對等貿易協定進入最後一里路！行政院台美經貿工作小組晚間表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的談判團隊，經與美方商定時程後，已於10日晚間出發赴美。政院強調，談判團隊持續為台美對等貿易協定簽署做準備，會秉持維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四大原則。
台美經貿工作小組表示，鄭麗君一行人將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議，談判團隊欲達成的目標包括維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護民眾健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。
台美經貿工作小組指出，一旦完成簽署「台美對等貿易協定」，將立即向社會報告完整內容，並且依照《條約締結法》規定，將協定送交國會審議，同時併送台灣在1月15日與美方簽署的台美投資MOU。
台美關稅談判已在1月進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作MOU，待簽署台美對等貿易協定後確立完成台美雙邊關稅談判。
行政院發言人李慧芝稍早透過文字說明表示，鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，對於部分聲浪憂慮農產品開放事宜，李慧芝強調，任何涉及食品的討論都基於透明化的科學與國際標準，確保民眾健康為原則，不存在所謂「黑箱問題」，後續談判只要有相關進度，一定會適時向社會說明。
至於台美對等貿易協定內容，政院曾說明，除將納入對等關稅優惠，包括降至15%且不疊加，還包含學名藥、航空器零組件、自然資源等特定品項豁免對等關稅，以及非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題，都會納入協定內容。
政府並也持續向美國爭取擴大1000多項豁免項目，但最終豁免品項有待協定簽署後公布。
責任主編：于維寧
