鄭麗君曝台美談判經過 從32%降到15%的關鍵曝光

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為： AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。周軒提供





台美關稅談判歷經九個月、分兩階段推進，行政院副院長鄭麗君今（16）日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美關稅正式底定降為15%。她指出，此次談判最終拍板，且採不疊加計算，也另外宣布了台灣在未來半導體232條款關稅中，適用最優惠待遇。

《EBC東森新聞》整理這場驚心動魄的台美關稅談判過程。這場談判始於去年四月。川普當時宣布對台課徵32%的對等關稅，引發產業界高度關注。行政院指出，台灣同時是美國第六大貿易逆差來源國，也是美方最重要的半導體製造夥伴，台美貿易逆差中，約九成來自半導體、其衍生品與資通訊產品，使得談判複雜度明顯高於其他國家。

鄭麗君透露，台美談判並非僅限於對等關稅，而是同步涉美國兩個單位，包括由「美國貿易代表署」主導的關稅磋商，以及「美國商務部」負責的232條款半導體與供應鏈議題，形成雙軌談判架構。

她也進一步揭露談判關鍵過程指出，台美關稅談判之所以歷經九個月、分為兩階段推進，關鍵在於台灣同時具備「美國第六大貿易逆差國」與「重要半導體製造夥伴」兩種高度敏感身分，使談判結構與其他國家不同。她表示，美國在與逆差國談判時，除對等關稅外，凡涉及232條款重要專案者，均須同步與美國商務部進行磋商；歐盟、日本、韓國等國家，232重點多在汽車項目，而台灣的重點則是半導體及其衍生品。

鄭麗君說，第一階段談判自去年4月美方宣布對台課徵32%對等關稅起，雙方一路談到7月底，當時在對等關稅上已有一定程度共識，但因整體還沒談好，也還不能對外透露。加上美方232半導體關稅政策尚未定案，相關政策仍在發展中，美方坦言需要時間處理，導致整體談判無法一次到位。基於此，美方於7月底到8月初先行給予台灣「暫時性」的百分之二十對等關稅，雙方隨即進入第二階段談判。

她指出，第二階段談判重心轉向由美國商務部主導的供應鏈合作與232條款磋商，範圍除半導體與其衍生品外，也逐步擴及其他232調查項目，一併納入協商。直到近日，美方半導體232政策架構逐步明朗，台美才完成整體總結會議，達成最終共識。鄭麗君形容，這使台美達成一項「相當獨特的協議」，在美方相關政策仍持續發展的情況下，台灣成為全球第一個預先取得232優惠適用模式的國家，為高科技產業降低未來不確定性。

至於市場關切的汽車關稅與相關市場開放議題，鄭麗君回應，目前尚未納入此次說明內容，相關細節將待數週後，台灣與美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協議時，一併向外界完整說明。

行政院副院長鄭麗君今（16）日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美關稅正式底定降為15%。翻攝畫面

