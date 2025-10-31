鄭麗君曝台美關稅談判最新進度 APEC後續商盼儘速達協議

鄭麗君接見金商獎中外得獎商企業一行。（行政院提供）

針對台美關稅談判進度，行政院副院長鄭麗君昨（30日）表示，台美雙方近月就促進貿易平衡與供應鏈合作等議題積極磋商，談判已有進展，在10月初的第五輪實體磋商後，又進行視訊會議，目前雙方正進行書面文件交換與意見整合，預計在亞太經濟合作會議（APEC）後持續溝通，待達成共識後，便可進入總結會商。

鄭麗君昨（30日）在行政院接見金商獎中外得獎企業一行，致詞時提及台美關稅談判進度，行政院於當天深夜釋出新聞稿。鄭麗君說明，現階段談判重點，主要是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。

鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，台美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本週台美雙方都正參與APEC，預計APEC後雙方將繼續溝通，待達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。





