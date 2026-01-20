鄭麗君曝MOU重要戰略目標：根留台灣、布局全球

行政院副院長鄭麗君今與行政院長卓榮泰等人，共同召開「台美關稅談判說明記者會」。（張薷攝）

台美關稅談判達成共識，將透過台灣模式帶動企業自主投資美國2500億美元、政府信用擔保2500億美元。行政院副院長鄭麗君估計，若以授信額度上限2500億美元的規模設算，高科技廠商承保倍數大約在15到20倍來設算，信保機制的保證專款規模可達62.5億到100億美元之間，而相關基金將分5期規劃，由國發基金及公民營銀行共同參與。鄭麗君再度強調，這不是供應鏈移轉，而是在美國進一步擴大產業實力。

行政院長卓榮泰今天率副院長鄭麗君與秘書長張惇涵等人舉行「台美關稅談判說明記者會」，提到政府信用擔保2500億美元，鄭麗君表示，2500億美元融資額度上限，在MOU裡面載明的文字是「up to」、是上限2500億美元，未來執行會依據雙方簽署的MOU。

廣告 廣告

鄭麗君指出，外界會關心信保機制如何建立，原則上不會動用經濟部的中小企業信保基金機制，國發會目前已經有國家融資保證機制，已經在離岸風電、重大公共建設等，有相關的執行經驗，未來會在這機制下建立專案國家融資保證機制。

鄭麗君表示，初步規劃若以授信額度上限2500億美元來設算，高科技產業的保證成數可以比中小企業略低，會在5到6成間規劃保證程序；同時承載倍數可比中小企業略高，承保倍數大約15到20倍，因此預估信保機制的保證專款規模，可達62.5億到100億元美金之間。

鄭麗君說，台美MOU並未載明年限限制，融資可視企業所需申請啟動信保機制，因此可分期建立規劃，目前預計分5期規劃，第一期只要1／5到位就可建立，相關規劃還有待閣揆卓榮泰院長做最後決定，預計分5期，達到62.5億、最高不會超過100億美金的信保專款機制。

鄭麗君提到，信保專款機制的來源，過去依據國家融資保證機制，會來自政府跟銀行之間共同組成，考慮由國發基金籌措，也會邀請公股銀行及民間銀行共同參與。

鄭麗君指出，投資MOU的背後有很重要的戰略目標，就是在「根留台灣、布局全球」的目標下，以台灣模式支持對產業進行有利的國際布局。因此這並非供應鏈外移，而是支持我國高科技產業以加法、甚至以乘法來延伸產業實力，擴大在美國的布局。

鄭麗君再度強調，這不是供應鏈移轉，而是在美國進一步擴大產業實力，台美共同打造供應鏈，過去台美產業互補，台灣有優秀的製造能力、客製化服務，美國是創新研發、雙方的合作服務一定能發揮加乘效果。

【看原文連結】