鄭麗君會是綠營2026北市王牌？黃暐瀚3點分析「這段話」：參選機率直線上升

​台美關稅談判日前宣布降至15％且不疊加，行政院副院長鄭麗君完成任務率團返台，行政院長卓榮泰更親赴機場迎接，綠營點名鄭麗君參選2026台北市長的呼聲水漲船高，不少人把她稱為「談判女王」，不過鄭麗君在被媒體問到是否有意願時，則回應「這已經是考古題了」。對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文分析，很多人都認為鄭麗君的回應是「不選」，但在他看來是「不想選」。黃暐瀚也提出3點看法直言，鄭麗君代表綠營出戰北市「機率直線上升」。

台美日前達成15%不疊加關稅協議，負責談判的行政院副院長鄭麗君，近期被點名參選台北市長。對此，鄭麗君今（20）日表示，這是考古題了，她已經回答超過10年，過去她的回答都算數，她是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人。



對此，黃暐瀚表示，台美關稅談判告一段落，行政院副院長鄭麗君聲勢大漲，選台北市長的話題又起，包括民進黨立委吳思瑤、王世堅以及眾多市議員都稱鄭麗君是最佳人選。

黃暐瀚提到，在記者會上，鄭麗君再度被問到這題。她的回答是：「這是考古題了，我已經回答超過十年，過去我的回答，都算數，我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人，謝謝」。這個回答被很多媒體解讀為「不選」，但在自己的解讀卻是「不想選」。

​黃暐瀚指出，所謂過去的回答都算數，找出2018年台北市綠營要派人對戰柯文哲時，鄭麗君的回答是這樣：「從未被徵詢過，沒有思考參選的問題」。對此，他得出3結論，第一，鄭麗君無意參選，很明顯。第二，黨內高層是否將會徵詢？甚至積極勸進？待觀察。第三，鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，個人判斷，直線上升。

