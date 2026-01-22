鄭麗君爭取到「232最惠國待遇」？蔡正元：對台灣沒意義

台美關稅談判於美東時間15日完成總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15％，且不疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率，並在半導體及半導體衍生品232關稅中爭取到最優惠待遇。前立委蔡正元認為，行政院副院長鄭麗君稱其爭取到「232最惠國待遇」，是很奇怪的說法，並認為台灣半導體有獨佔地位，不怕232條關稅，「232最惠國待遇」對台灣沒意義。

行政院20日舉辦台美關稅談判記者會，鄭麗君提及，本次一大共識是在232關稅取得美方許多承諾，如醞釀中的半導體與衍生品有最優惠稅率，以及美方承諾，針對未來可能調查的232項目，允許雙方將持續談判與協商，讓台灣有更大爭取有利稅率的空間，若美國未來關稅重心轉移到232關稅，台灣將占得先機。

對此，蔡正元昨（21）日在臉書表示，鄭麗君說她爭取到「232最惠國待遇」，是很奇怪的說法，並提出6事。首先，蔡正元指出，「232條款」是指美國1962年「貿易擴張法」第232條，但232條完全沒有所謂的「最惠國待遇」的規定，不知道鄭麗君是不是被盧特尼克騙了？二、「最惠國待遇」是出自WTO的《關稅暨貿易總協定》第一條的規定，跟美國的232條毫無關係；三、232條是用國家安全為由對鋼鋁產品和汽車加徵關稅，「據說」未來會對半導體加徵關稅。

蔡正元續指，四、「最惠國待遇」的意思是美國若給台灣的半導體最低稅率，也要給其他WTO會員同樣的稅率；五、「232最惠國待遇」不是正式用語，是兩種法律雜湊在一起的說法，至少可以做兩種解釋，包括美國的232條課稅可以豁免台灣以及美國的232條課稅台灣可以打折，鄭麗君應該解釋清楚是哪一種；六、台灣的半導體有獨佔地位，根本不怕232條關稅，「232最惠國待遇」對台灣沒有意義。

