鄭麗君率代表團返國 卓榮泰親赴接機

行政院長卓榮泰。(行政院)

行政院副院長鄭麗君率領關稅談判團隊完成台美關稅談判後，今(19)日上午返抵國門。總統賴清德透過臉書發文表示，感謝談判團隊的辛勞與付出，「歡迎回家，政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！」行政院長卓榮泰亦親赴桃園國際機場接機，肯定談判成果具備實質且有意義的進展。





卓榮泰指出，鄭麗君多次往返台美，談判過程高度密集且艱辛，團隊始終以國家利益、產業發展、國民健康與糧食安全為核心目標，落實總統與國人所託，相關成果將於近日在行政院對外說明。





鄭麗君表示，此次與美方就供應鏈合作深入磋商，清楚感受到國際社會對台灣的高度肯定，「台灣人的努力、台灣的技術與產業，已成為世界關鍵力量」。政府未來將持續加大在台投資，強化產業根基，同時支持企業進行有利的國際布局，深化台灣在全球供應鏈中的戰略角色。





行政院說明，台美雙方已在總結會議中確認階段性成果，包括台灣對等關稅調降為 15% 且不疊加最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及其衍生品爭取到 232 條款最優惠待遇，並同步擴大供應鏈投資合作及深化台美 AI 戰略夥伴關係。





鄭麗君也透露，談判歷時 9 個月，期間由總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院跨部會共同決策，形成一致談判方針。目前已先行與美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），預計數週後完成台美對等貿易協議簽署，為談判畫下關鍵句點。