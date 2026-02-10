鄭麗君率團今晚赴美 台美對等貿易協定ART力拚本週簽署

行政院副院長鄭麗君（左三）與行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表（右三）10日晚間再度起程赴美，進行「台美對等貿易協定」最後會議，力拚本週內完成簽署。圖為1月19日談判返國，卓揆親赴機場接機。 圖：翻攝「臉書」卓榮泰粉絲專頁

[Newtalk新聞] 行政院副院長鄭麗君率領談判團隊今晚（10日）啟程赴美，預計與美方進行「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）最後會議，力拚本週內完成簽署。

行政院臺美經貿工作小組表示，由鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，已與美方商定時程，於2月10日晚間出發赴美。這趟行程將針對台美對等貿易協定進行最後磋商，一旦雙方完成文本確認，即可簽署協議。

談判團隊此行欲達成的目標包括：維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化臺美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立臺美高科技戰略夥伴關係等。

臺美經貿工作小組強調，一旦完成「台美對等貿易協定」簽署，將立即向國人報告完整內容，並依照《條約締結法》規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的臺美投資MOU。

外界預期，協定簽署後最快可於2月12日或13日對外說明相關細節，包括市場開放與降稅清單等內容。

