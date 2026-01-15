鄭麗君率團赴美磋商關稅 台美經貿工作小組：預計將宣布達成共識

行政院台美經貿工作小組證實，副院長鄭麗君昨晚已率團赴美，進行台美關稅第六輪實體磋商。（攝影／胡智凱）

行政院台美經貿工作小組證實，行政院鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已於昨（14）晚出發赴美，進行第六輪實體磋商。

工作小組表示，本次磋商後，台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

鄭麗君率團第六輪實體磋商，4大目標曝光

行政院台美經貿工作小組證實，我國談判團隊與美方商定時程後，已於昨晚出發赴美，進行第六輪實體磋商。工作小組指出，此行有4項談判目標：

第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；

第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；

第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；

第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，行政院台美經貿工作小組表示，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

美媒曝台美關稅有望從20%調降為15%

日前美國《紐約時報》引述知情人士消息指出，台美關稅將談定從20%調降為15%。行政院經貿辦並未予以否認。

經貿辦表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

經貿辦指出，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿辦表示，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

