鄭麗君率團赴美第6輪磋商 路透：台美關稅擬1月底公布

台美關稅談判進入最後一哩路，《紐約時報》日前搶先揭露，美國對台進口關稅將比照日韓降至15%，但交換條件是台積電要在亞利桑那州「再投資」至少5座半導體廠；《路透社》則引述消息，表示協議可望在1月底正式宣布。行政院經貿辦公室證實，副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮14日已率團前往美國，進行第6輪實體磋商。

行政院長卓榮泰說，「期待會有一個有意義的進展，讓國內的產業能夠迅速的去適應、調適整個國際經貿的新秩序，相關的特別預算跟政策，也能夠逐一全面地對產業界協助。」

針對關稅談判，經貿辦指出，此行有4項目標，包括對等關稅再調降、不疊加；還有232條款關稅最優惠待遇；第三，則是以「台灣模式」打入美國供應鏈，並請美方提供有利的投資環境；最後，則是促進台美貿易平衡，形成AI供應鏈的戰略夥伴關係。

而同時間，亞利桑那州鳳凰城市長率團訪台，15日簽署企業創新聯盟MOU，深化台美經貿關係，特別是在高科技與數位經濟領域的交流，前一天總統賴清接見鳳凰城市長，更期盼台美雙方能早日完成簽署「避免雙重課稅協定」。

美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌說，「我們期待台積電可能發布的任何公告，也希望各位能從我們與台灣的夥伴關係中獲益，我昨日有機會與賴總統見面，他非常支持擴大亞利桑那州與台灣之間的經濟活動。」

不過美國總統川普已簽署行政命令，正式啟動半導體232條款，對特定先進的運算晶片課徵25%的關稅，但強調只要是要支援美國供應鏈的「則不適用」，也讓外界關心是否衝擊台灣晶片產業？

行政院發言人李慧芝表示，「232的這個條款的部分，也是我們這次談判的重要目標之一，關於大家共識的結果，會在結束之後來跟大家做說明。」

行政院重申，團隊談判的過程非常艱辛且漫長，未來當談判工作有相當結果時，會在適當時機向社會報告，並依法定程序將完整協議文本、及影響評估送交國會審議。

