鄭麗君率團赴美：四大談判目標鎖定關稅調降、「台灣模式」打入AI供應鏈

記者盧素梅／台北報導

行政院副院長鄭麗君14日啟程赴美進行台美第六輪實體磋商進度。（資料照／行政院提供）

行政院台美經貿工作小組今（15）日表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室女楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，於昨日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商，此行有四項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

廣告 廣告

台美經貿工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

更多三立新聞網報導

台美關稅15％鄭麗文批可憐！他轟「見不得台灣好」：想跟中國47％看齊？

沒押時間表！台積電多蓋5廠換關稅15％ 專家曝中國不樂見：台美更緊密

熱門股／台積電赴美加碼5座廠？ 帶飛廠務三強

快訊／傳大投資讓「關稅降到15％」 美股開盤台積電ADR漲了

