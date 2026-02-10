鄭麗君率團赴美 拚本週完成台美對等貿易協定簽署

（中央社記者賴于榛台北10日電）台美對等貿易協定有望近日簽署，據了解，行政院副院長鄭麗君今天率談判團隊再度赴美進行最後確認。行政院強調，談判團隊持續為台美對等貿易協定簽署做準備，會秉持維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全4大原則。

台美關稅談判已在1月進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作MOU，待簽署台美對等貿易協定後，即確立完成台美雙邊關稅談判。

廣告 廣告

據了解，鄭麗君今天將率談判團隊再度赴美，一旦完成台美對等貿易協定簽署，可能會比照1月總結會議後模式，在台灣與美國兩地舉行記者會說明。

行政院發言人李慧芝透過文字說明表示，鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，對於部分聲浪憂慮農產品開放事宜，李慧芝強調，任何涉及食品的討論都基於透明化的科學與國際標準，確保民眾健康為原則，不存在所謂黑箱問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向社會說明。

至於台美對等貿易協定內容，政院曾說明，除將納入對等關稅優惠，包括降至15%且不疊加，還包含學名藥、航空器零組件、自然資源等特定品項豁免對等關稅，以及非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題，都會納入協定內容。

此外，政府也持續向美國爭取擴大1000多項產品關稅豁免或調降，但最終納入品項有待協定簽署後公布。（編輯：林淑媛）1150210